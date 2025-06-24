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大東夜市變了？如隔「楚河漢界」 在地人揭致命傷：不會再去

聯合新聞網／ 綜合報導
台南市大東夜市被發現人潮流失。 聯合報系資料照
台南市大東夜市被發現人潮流失。 聯合報系資料照

大東夜市原是台南知名觀光夜市，但因台南市政府重新標租，導致經營業者分為「大東夜市」和「大東東夜市」。對此，臉書粉專「台南式 Tainan Style」PO出一系列相當冷清的照片，大嘆「大東夜市怎麼變這樣？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「台南式 Tainan Style」在臉書分享一系列大東夜市的照片，可以發現只有賣小吃的攤位才比較多人，其餘的幾條攤販幾乎都沒有人潮，感嘆「大東夜市怎麼變這樣？隔了楚河漢界，也隔開了人心」。

貼文一出後，不少網友都表示「原本就沒有很大，然後切一半就算了，還故意不讓客人快速通過，要繞一段路才能過，久了客人就流失了」、「逛到一半還要繞出去，感覺很差，去一次後就不去了」、「愛鬥…客人都鬥走了，這樣有比較開心嗎？」、「分裂導致動線超爛、重複性店家太多致使購買慾降低，最後就是攤商收入不佳退租」、「時代的眼淚，不再是台南市三大夜市了」、「以往大東夜市那種溫馨感完全沒了，很可惜」。

事實上，大東夜市因台南市政府重新標租「持有的三分之二夜市用地」，得標業者和原經營業者不願合作，造成大東夜市分裂為二，才多出了「大東東夜市」。

大東東夜市 夜市 台南

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