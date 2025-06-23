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台人搭飛機「4舉動」太暖！韓國空姐點名：最喜歡飛台灣線

聯合新聞網／ 綜合報導
3位韓國空服員異口同聲表示：「最喜歡的就是飛台灣航線！」。示意圖／Ingimage
3位韓國空服員異口同聲表示：「最喜歡的就是飛台灣航線！」。示意圖／Ingimage

經常談論台韓文化差異的YouTube頻道「KT story」，日前推出一支影片，邀請三位曾在不同航空公司任職的韓國空服員，分享她們在飛行過程中與各國乘客互動的經驗。出乎意料的是，三人異口同聲表示：「最喜歡的就是飛台灣航線！」因為台灣旅客總是展現出溫暖、禮貌又有秩序的一面，讓她們每次值勤都感到輕鬆愉快。

影片中，三位空服員表示曾任職於韓亞航空、大韓航空與易斯達航空，她們提到，有些國家乘客因為階級制度，習慣將空服員當成「下人」，甚至會要求幫忙脫鞋，讓她們備受壓力。然而，台灣乘客完全不同，不僅會看著她們微笑說謝謝，下機時還會有禮貌地揮手道別，即使語言不通，也能感受到滿滿的善意與尊重。

她們特別印象深刻的一點是，台灣旅客在機艙內舉止相當有修養，不會在飛機尚未停穩前急著站起來，總是乖乖聽從機上廣播指示；飛行途中若遇到想吃的餐點已經發完，多數台灣人也都能體諒地說「OK」，不會無理取鬧，這種貼心反應讓她們備感溫暖。

除了行為舉止得體，台灣旅客的語氣也讓空服員印象深刻。雖然她們聽不懂中文，但普遍認為台灣人講話聲音溫和又帶著親切感，「謝謝」、「不好意思」更是掛在嘴邊，讓她們在緊湊的工作中也能感受到滿滿善意。

更令人感動的是，有時候台灣乘客還會在下飛機前，悄悄送上小禮物或零食作為感謝，這種充滿人情味的舉動，讓她們覺得自己所做的一切都很值得。三人直言，台灣航班乘客普遍親切、尊重服務人員，是她們最期待、最沒有壓力的班機。

影片曝光後，許多台灣網友紛紛留言表示感動，有人說：「台灣人說謝謝、不好意思的習慣真的是從小養成，已經跟呼吸一樣自然」、「我不敢說所有的台灣人都很親切、很善良，但我相信絕大多數台灣人都是很有禮貌的」、「台灣有一個很好的品德，就是將心比心」，也希望大家能繼續把這份溫柔傳遞下去。

空服員 台灣人 南韓 出國旅遊

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