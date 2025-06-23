YTR千千開箱美國防災「一周緊急糧桶」 燉飯、湯品、甜點可放18年

日前美國在台協會（AIT）高雄分處在臉書發布避難包開箱文，避難包內該放什麼引發討論。知名百萬Youtuber千千近日也拍片開箱日本及美國的防災食品，從主餐到零食都有，其中美國的一款「一周緊急糧桶」不僅包含8道料理，更驚人的是保存期限長達18年！

Youtuber千千在頻道分享防災食品開箱影片，提到「這不是製造恐慌，因為台灣本來就是一個天災很多的地方，所以多一份準備就是多一份安心」。她開箱一款來自美國的「一周緊急糧桶」，外型像是油漆桶，裡面包含一周的儲糧，重量約3.16公斤，平均一天熱量供給達1830大卡，有8種料理包，從主餐、湯品、甜點到飲料都有，分別是西班牙燉飯、奶油雞肉風味燴飯、起司花椰菜燴飯、豐盛蔬菜雞肉風味湯、家常馬鈴薯濃湯、香蕉脆片、楓糖黑糖燕麥粥、早餐奶粉。

千千表示這款防災食品「每包煮出來都是一大鍋，份量超大」，且需要加水烹煮20至30分鐘，讓她不禁懷疑「緊急時刻哪來那麼大的火，還要一公升左右的水」。千千試吃後認為西班牙燉飯的米飯「有點像生米沒熟透、香料感重有點鹹」，但她強調若是在緊急時刻，加上可以擺放18年，這口味已經不錯了，奶油雞肉風味燴飯、麥片和牛奶則相對較好吃。

根據銷售此款一周緊急糧桶的官網，售價為美金52.99元，約台幣1567元，保存期限最長達25年，最短則是10年。