快訊

校長之子／建中學霸棄醫成音樂人 為電影「器子」創主題曲

偏鄉醫療告急還敢買房？ 他憂地區醫療萎縮將致「死城化」

拋伊朗政權改變論！川普稱有何不可 高呼「讓伊朗再次偉大」

YTR千千開箱美國防災「一周緊急糧桶」 燉飯、湯品、甜點可放18年

聯合新聞網／ 綜合報導
百萬Youtuber千千開箱防災食品，美國一款「一周緊急糧桶」不僅包含8道料理，更驚人的是保存期限長達18年。圖／擷取自YouTube
百萬Youtuber千千開箱防災食品，美國一款「一周緊急糧桶」不僅包含8道料理，更驚人的是保存期限長達18年。圖／擷取自YouTube

日前美國在台協會（AIT）高雄分處在臉書發布避難包開箱文，避難包內該放什麼引發討論。知名百萬Youtuber千千近日也拍片開箱日本及美國的防災食品，從主餐到零食都有，其中美國的一款「一周緊急糧桶」不僅包含8道料理，更驚人的是保存期限長達18年！

Youtuber千千在頻道分享防災食品開箱影片，提到「這不是製造恐慌，因為台灣本來就是一個天災很多的地方，所以多一份準備就是多一份安心」。她開箱一款來自美國的「一周緊急糧桶」，外型像是油漆桶，裡面包含一周的儲糧，重量約3.16公斤，平均一天熱量供給達1830大卡，有8種料理包，從主餐、湯品、甜點到飲料都有，分別是西班牙燉飯、奶油雞肉風味燴飯、起司花椰菜燴飯、豐盛蔬菜雞肉風味湯、家常馬鈴薯濃湯、香蕉脆片、楓糖黑糖燕麥粥、早餐奶粉。

千千表示這款防災食品「每包煮出來都是一大鍋，份量超大」，且需要加水烹煮20至30分鐘，讓她不禁懷疑「緊急時刻哪來那麼大的火，還要一公升左右的水」。千千試吃後認為西班牙燉飯的米飯「有點像生米沒熟透、香料感重有點鹹」，但她強調若是在緊急時刻，加上可以擺放18年，這口味已經不錯了，奶油雞肉風味燴飯、麥片和牛奶則相對較好吃。

根據銷售此款一周緊急糧桶的官網，售價為美金52.99元，約台幣1567元，保存期限最長達25年，最短則是10年。

避難包 料理包

延伸閱讀

要價逾2千！佛心公司送員工救難包 顏色掀熱議：不適合戰時

防災包裡要放保險套？醫揭「6大用途」：體積小卻功能驚人

花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

1380元黑熊學院防災包「只能治小擦傷」 醫酸：尊爵不凡的台灣價值

相關新聞

YTR千千開箱美國防災「一周緊急糧桶」 燉飯、湯品、甜點可放18年

日前美國在台協會（AIT）高雄分處在臉書發布避難包開箱文，避難包內該放什麼引發討論。知名百萬Youtuber千千近日也拍片開箱日本及美國的防災食品，從主餐到零食都有，其中美國的一款「一周緊急糧桶」不僅包含8道料理

外送餐驚見發霉黑斑 連鎖咖啡廳回應「新人誤拿過期品」惹議

連鎖咖啡品牌路易莎近日傳出食安爭議，一名女網友透過外送平台訂購佛卡夏麵包，吃到一半驚覺麵包布滿黑點，細看才發現竟是發霉痕跡。向店家反映後，卻只得到「新人誤拿過期品」的回應，讓她質疑店內衛生，貼文曝光後也引發網友熱議。

訂13杯飲料沒買袋子還堅持「送上樓」 外送員怒嗆1句讓他乖乖取餐

跑外送難免遇到五花八門的訂單，近日一名外送員就在臉書分享，一位顧客一次訂了13杯手搖飲，卻沒加購提袋，還堅持要他送上樓，讓他當場傻眼，忍不住回嗆一句，結果對方秒改口、乖乖下樓取餐，引發網友熱議。

Q Burger價格偏高 她好奇誰在吃？ 網激推這系列：必點

台灣人熱愛吃早餐，從傳統燒餅油條、豆漿，到西式蛋餅、漢堡，選項可說是五花八門。近日一名女網友在PTT發文指出，住家附近有多間早餐店，其中包括連鎖品牌Q Burger，讓她不禁好奇：「Q Burger的優勢在哪？又是哪些人在吃？」

手搖飲「無糖VS微糖」！請客買哪種才不失禮？過來人曝1招準沒錯

夏季天氣炎熱，不少人都會買一杯手搖飲來解渴。一名網友好奇，如果想請不熟的人喝飲料，該買無糖還是微糖？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

不少長輩出國時喜歡選擇跟團，一名網友分享，爸爸和其他長輩跟團參加越南7日遊，因為是第一次出國，以為安檢櫃檯就是登機口，遲遲等不到領隊來帶，最後錯過班機。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。