外送餐驚見發霉黑斑 連鎖咖啡廳回應「新人誤拿過期品」惹議

連鎖咖啡品牌路易莎近日傳出食安爭議，一名女網友透過外送平台訂購佛卡夏麵包，吃到一半驚覺麵包布滿黑點，細看才發現竟是發霉痕跡。向店家反映後，卻只得到「新人誤拿過期品」的回應，讓她質疑店內衛生，貼文曝光後也引發網友熱議。

原PO在Dcard上發文指出，20日她在外送平台訂購路易莎汐止某分店的佛卡夏，起初發現麵包味道與平常不同，仔細查看後才發現表面布滿黑色霉斑，其中一半已經不知不覺吃下肚，讓她又氣又怕。

事後她向店家反映，對方卻僅以「新人誤拿過期麵包」作解釋，態度輕描淡寫，並未正面說明為何過期產品仍存放在店內，甚至未妥善管理導致誤用。

事件曝光後，不少人直呼「好噁心」、「這故意的吧？這麼多霉會沒看到？」、「看了肚子都痛，發霉的麵包很嚴重欸」；有知情人士爆料，過去連鎖店內就曾存在食安問題，「之前在路易莎打工過，店裡常常賣過期食物給客人」、「去過派遣，做了3家分店後立馬辭職，也完全不敢吃」。

也有部分網友勸原PO向衛生局投訴，「路易莎已經不只一篇類似的食安問題文章了，可見他們公司的螺絲早已掉光光，建議檢舉後直接拒絕往來」、「吃到發霉真的很嚴重，可以去市府信箱檢舉，立案後會有相關人員前往稽查」。