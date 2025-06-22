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訂13杯飲料沒買袋子還堅持「送上樓」 外送員怒嗆1句讓他乖乖取餐

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名外送員分享，一位顧客一次訂了13杯手搖飲，卻沒加購提袋，還堅持要他送上樓，讓他當場傻眼。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
近日一名外送員分享，一位顧客一次訂了13杯手搖飲，卻沒加購提袋，還堅持要他送上樓，讓他當場傻眼。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

跑外送難免遇到五花八門的訂單，近日一名外送員就在臉書分享，一位顧客一次訂了13杯手搖飲，卻沒加購提袋，還堅持要他送上樓，讓他當場傻眼，忍不住回嗆一句，結果對方秒改口、乖乖下樓取餐，引發網友熱議。

該名外送員在「UberEats台灣」社團表示，某天接到一筆13杯飲料的大單，抵達地點後發現顧客並未加購袋子，他只能徒手搬運，於是請對方下樓取餐，對方卻回「有電梯，而且我在2樓」，堅持要他送到門口。

無奈之下，外送員回問：「13杯沒袋子要我怎麼搭電梯拿上去？你教我。」對方聽了才妥協，同意下樓自取。

這段經歷曝光後，不少外送員表示，「我都是自己買袋子，叫客人下樓取餐，再從袋子裡一杯一杯交到他手中，看了就爽」、「其實我很愛飲料多杯沒有袋子，這樣才能叫客人下來自取，通常我遇到都是拿箱子自己下來抱」、「有錢叫飲料，沒錢買袋子，還想叫你送上去」、「我連兩杯都買袋子，看不懂在省什麼，不要跟我說環保這種屁話」。

也有留言表示，「其實如果不常點，根本不知道要買袋子，以為會有附吧，那個一、兩塊真的很少人會故意省，要是真的在意那個錢，就不會叫外送而是自己去買了吧，像我很常點就知道要買袋子」、「有時候是店家沒提供袋子」。

電梯 手搖飲 外送員

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