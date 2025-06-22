Q Burger價格偏高 她好奇誰在吃？ 網激推這系列：必點

台灣人熱愛吃早餐，從傳統燒餅油條、豆漿，到西式蛋餅、漢堡，選項可說是五花八門。近日一名女網友在PTT發文指出，住家附近有多間早餐店，其中包括連鎖品牌Q Burger，讓她不禁好奇：「Q Burger的優勢在哪？又是哪些人在吃？」

原PO今（22日）在PTT發文表示，家裡周邊早餐選擇眾多，從中式燒餅豆漿店，到西式早餐品牌如Q Burger、拉亞漢堡應有盡有，而她最感興趣的，正是Q Burger的客群與定位，「Q Burger都是哪些人在吃的呢？和拉亞的目標客群有什麼不同？」

貼文一出，引發不少共鳴。許多網友表示，雖然Q Burger價格略高，但勝在用餐環境乾淨明亮、裝潢設計感十足，加上不定期推出新品，深受小資族青睞。其中「可朗芙」系列更被譽為招牌美食，「蜂蜜可朗芙很好吃欸」、「巧克力口味也不錯」、「Q Burger不就是吃可朗芙的地方嗎？推薦鮪魚玉米」。

相比之下，有人認為拉亞主打平價與速度，較受學生與通勤族歡迎，也有網友認為，兩家其實各有擁護者，喜好端看個人口味與生活習慣。