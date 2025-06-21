手搖飲「無糖VS微糖」！請客買哪種才不失禮？過來人曝1招準沒錯

夏季天氣炎熱，不少人都會買一杯手搖飲來解渴。一名網友好奇，如果想請不熟的人喝飲料，該買無糖還是微糖？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，如果請不熟的人喝飲料，買無糖還是微糖才比較有禮貌？短短2句話引起67萬人次瀏覽、上萬名網友加入討論。

貼文一出後，多數網友建議購買微糖，紛紛表示「微糖，有些飲料店的無糖茶喝起來超澀的」、「有喝甜的表示還好有糖，不喝甜的表示還好微糖」、「喝到無糖，我真的會生氣，不如喝開水就好」、「最好先調查對方喜歡喝哪一類的，如果是買給水電師傅就選微糖，他們說做工的人都要喝有糖的」、「一分糖！對喝甜的來說至少不澀，對無糖的來說若有似無」。

不過，也有網友建議無糖較安全，回應「如果不熟選無糖最保險，簡單、大方又不冒犯」、「一律都買無糖，因為喝有糖的人也喝無糖，但喝無糖的人看到有糖的飲料，絕對不會想喝」、「我是無糖人，無糖的人沒辦法接受微糖」、「無糖！有些人不喝甜飲料」。

此外，也有部分網友建議「選自己會喝的甜度」，指出「除非對方指定或是平常喜好很明顯，遇到這種時候就是，『買你本來就會喝的口味』，別人婉拒的時候自己還能留下來喝」、「各買一杯給對方選，剩的自己喝」。