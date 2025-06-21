爸爸首次出國選擇跟團！1原因錯過班機 網看傻：領隊沒點名？

不少長輩出國時喜歡選擇跟團，一名網友分享，爸爸和其他長輩跟團參加越南7日遊，因為是第一次出國，以為安檢櫃檯就是登機口，遲遲等不到領隊來帶，最後錯過班機。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，爸爸和其他長輩報名了越南7天旅遊團，因為是第一次出國，沒有相關經驗，抵達桃園機場掛完行李後，走到安檢櫃檯，以為就是登機口，一直站在外面等領隊，直到發覺不對勁時已經來不及，最後全員錯過班機。

這名網友進一步說明，因為領隊沒有點名，航空公司清點發現少了6名乘客，才得知爸爸他們連安檢都沒過，雖然地勤衝出來找人，但還是來不及，直言「心疼爸爸期待這麼久的旅程卻泡湯了」。至於團費部分，一個人是3萬8000元，旅行社原本不願退費，經協調後同意每人退回1萬5800元。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「花錢跟團就是要避免這種問題，結果領隊更雷？」、「不是跟團了，怎麼會沒人帶領？」、「這是哪家旅行社啊？領隊怎麼沒有確認人員是否有登機」、「這也太誇張了，領隊上機前都沒確認人數」、「能知道是哪家旅行社嗎？先避個雷」、「領隊很雷！長輩就是不懂才需要領隊啊」。

不過，也有網友表示，旅行團都是在機場櫃檯集合，說明完就各自掛行李、安檢、前往登機口，回應「我沒有遇過在登機口還點名的，都會在團體報到櫃台集合時一次說明，到目的地後才集合，都是抵達目的地在拿行李那邊才會再看到導遊。如果家人沒聽清楚也不能全怪導遊，但不是每個人都搭過飛機，或許導遊沒有這種危機意識，也有一半責任」。