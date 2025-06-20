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得不償失？大陸暫不會侵台原因曝光 專家：動武恐釀災難性後果

預謀針對觀光客？台人赴日旅遊遭撞「包包斷掉」 揭血淚慘況：全被偷了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在社群媒體上，分享友人赴日旅遊遇到的慘況。圖為日本京都清水寺遊客，與新聞無關。示意圖／路透
一名女網友在社群媒體上，分享友人赴日旅遊遇到的慘況。圖為日本京都清水寺遊客，與新聞無關。示意圖／路透

旅遊旺季即將來臨，不少人都會趁暑假安排出國，不過一名女網友日前便在社群媒體上發文，提醒前往日本觀光的台灣人，要隨時注意自身財物，並進一步分享朋友媽媽在當地搭乘電梯時，被一名老太太撞了一下，沒想到側背包被剪斷還被偷走，導致裡頭的重要物品不翼而飛，損失相當慘重。

一名女網友日前在threads上發文，表示朋友帶父母前往日本自由行，和一名老太太一起搭乘同一台電梯，沒想到對方不僅全程都在角落觀察他們，出電梯後還撞了朋友的媽媽就跑走，回過神來更發現側背包已經被剪斷，整個包包連帶當中的財物全被偷走，損失可謂相當慘重，儘管當下立刻報警，但感覺警察只想敷衍了事；另外也有聯絡台灣辦事處，但機構的回應是「這種事不受理」。

除此之外，該名女網友還加碼分享另一名朋友的案例，她說朋友在電梯裡本來是說中文，沒想到竟被在同台電梯裡的日本人大罵「很吵」，好在朋友的老公會說日文直接反罵回去，對方才悻悻然摸著鼻子出電梯。因此原PO提醒想赴日旅遊的人，不要以為日本很安全，「可能真的有些壞人針對觀光客偷（東西），或不友善的故意撞人」，不只要防範個人財物的損失，還要注意自身安全。

貼文一出立刻引起熱議，有不少網友都在留言處分享個人遭遇，表示「上個月去大阪心齋橋被一位女生往我身上撞過來，還好我老公在我後面幫我撐著，不然我就會撞到懷孕的朋友！真的很誇張！」、「我也是被正面襲擊，東西是沒被偷，但我覺得那個日本人是故意的，非常的大力，我又剛好是孕婦，整個感覺很不舒服」、「不是最近的事了，瘋子很多的」。

但也有其他網友幫忙緩頰，表示「對方也不一定日本人，日本太多外國人」；原PO也在留言處補充說，文章裡未強調撞人的就是日本人，並進一步解釋「因為沒抓到也不能保證」，只是因為近期在當地發生太多類似的事件，尤其觀光客遭遇的機率更高，所以才發文提醒大家要特別注意。

電梯 觀光客 自由行 日本 出國旅遊

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