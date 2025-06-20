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為吃藥討一杯水...她無辜遭老闆娘「公開羞辱」 網加碼爆料：員工沒勞健保

聯合新聞網／ 綜合報導
咖啡廳示意圖。圖／AI生成
咖啡廳示意圖。圖／AI生成

台灣近年來出現許多咖啡廳，不少民眾都會趁休假期間，揪三五好友一起踩點，不過一名網友日前便在社群媒體上發文，分享不愉快的用餐經驗，她表示點完餐之後因為需要吃藥，向店家詢問是否能提供一杯溫水，沒想到竟在眾目睽睽之下，慘遭一名疑似老闆娘的人「公開羞辱」，讓原PO相當傻眼，直呼「真的被氣到發抖」。

一名女網友日前在Dcard上發文，表示在某間連鎖咖啡廳的分店裡用餐時，因為要吃藥便禮貌地詢問是否可以提供一杯溫水，起初店員態度良好並未拒絕，馬上倒了一杯水給她，沒想到一名疑似老闆娘的長髮女性，竟當眾破口大罵「你幹嘛給她水？不會叫她去7-11買喔？」甚至邊罵邊惡狠狠地瞪著原PO，「我坐在那裡，完全感受到『她在怪我』——彷彿我是來鬧場的，彷彿我只是（要）一杯水就觸犯了她什麼禁忌一樣。」

無端遭到「公開羞辱」的原PO深感無辜，直言若店家不願提供白開水，其實只要事前說明清楚即可，她完全能接受與尊重，但用如此激烈的態度公開責罵，不僅失禮，也讓整體消費體驗大打折扣。事後，該名網友上網搜尋評論，發現早有不少人抱怨店家態度不友善，「但品牌好像完全沒處理，就放著她繼續那樣經營」，消極的處理方式讓原PO大嘆，「這種店真的不值得再給第二次機會。不是我玻璃心，是沒有人應該在正常消費的情況下，被這樣羞辱」。

貼文一出立刻引起熱議，不少人都在底下批評店家，甚至還有曾在該店打工過的網友爆料，「當時已經有超過五間分店，公司人數也超過五人，老闆還沒幫工讀生保勞健保」；不過也有其他分店的人幫忙緩頰，並非每間店都會發生這樣的情況，並在留言處寫道「別店前員工路過，該店是加盟的，有來我們店培訓過，脾氣很差是真的，要去的話去我們店好一些，老闆娘人很好」。

店員 品牌 咖啡廳 吃藥 Dcard

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