六合夜市烤泰國蝦「6隻500元」她轟高水準收費 老闆娘喊冤曝成本

一名女網友日前到高雄市六合夜市購買鹽烤泰國蝦，結果要價500元卻僅6隻蝦，讓她氣得大罵是「高水準收費」。對此業者喊冤，表示價格皆有標示清楚，當時也有口頭告知對方一份大約5~6隻，沒想到後來對方嫌貴，但店家也答應退款，只是仍被發文爆料，讓他們很無奈。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文，自己到高雄六合夜市消費，買了大份的鹽烤泰國蝦，內容卻僅有6隻，她認為實在太貴，怒轟「國際觀光夜市的高水準收費」，原po表示過程中有向老闆娘確認大份的是幾隻，起初對方指了烤架上2排共10隻，但後來老闆娘突然說1斤大約6隻，原po便再度確認一次，老闆娘才改口說有含中間的蝦共10隻，但最終拿到手還是6隻。

根據「中視新聞」報導，當事店家出面喊冤，表示價格都有透明化，也有強調500元就是一斤蝦，消費者嫌太貴，為了避免衝突，店家選擇退款，老闆娘也公布進貨成本，大隻1斤450元、小隻1斤380元，也有蝦農透露，產地價一斤280元，市場價350元，母蝦大約有15、16隻，公蝦則是8到10隻。

文章曝光，網友們紛紛表示「以前的夜市是省錢休閒、月光族吃飽的好地方，現在的夜市口袋不夠深真的不能去」、「貴的是湖南妹子幫你烤」、「你一定沒吃過藍帶蝦球」、「慘了，老闆現在很努力在找6隻一斤的泰國蝦」。

不過，也有網友指出其實價錢很合理，「要看大小跟重量，如果大公蝦6隻有1斤，賣500算合理」、「很合理哦！我還看過一隻500的，我以為我眼瞎我叫我老婆看還真的一隻500」、「泰國蝦現在不便宜，回不去的價格」。