快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

六合夜市烤泰國蝦「6隻500元」她轟高水準收費 老闆娘喊冤曝成本

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄六合夜市。聯合報系資料照
高雄六合夜市。聯合報系資料照

一名女網友日前到高雄市六合夜市購買鹽烤泰國蝦，結果要價500元卻僅6隻蝦，讓她氣得大罵是「高水準收費」。對此業者喊冤，表示價格皆有標示清楚，當時也有口頭告知對方一份大約5~6隻，沒想到後來對方嫌貴，但店家也答應退款，只是仍被發文爆料，讓他們很無奈。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文，自己到高雄六合夜市消費，買了大份的鹽烤泰國蝦，內容卻僅有6隻，她認為實在太貴，怒轟「國際觀光夜市的高水準收費」，原po表示過程中有向老闆娘確認大份的是幾隻，起初對方指了烤架上2排共10隻，但後來老闆娘突然說1斤大約6隻，原po便再度確認一次，老闆娘才改口說有含中間的蝦共10隻，但最終拿到手還是6隻。

根據「中視新聞」報導，當事店家出面喊冤，表示價格都有透明化，也有強調500元就是一斤蝦，消費者嫌太貴，為了避免衝突，店家選擇退款，老闆娘也公布進貨成本，大隻1斤450元、小隻1斤380元，也有蝦農透露，產地價一斤280元，市場價350元，母蝦大約有15、16隻，公蝦則是8到10隻。

文章曝光，網友們紛紛表示「以前的夜市是省錢休閒、月光族吃飽的好地方，現在的夜市口袋不夠深真的不能去」、「貴的是湖南妹子幫你烤」、「你一定沒吃過藍帶蝦球」、「慘了，老闆現在很努力在找6隻一斤的泰國蝦」。

不過，也有網友指出其實價錢很合理，「要看大小跟重量，如果大公蝦6隻有1斤，賣500算合理」、「很合理哦！我還看過一隻500的，我以為我眼瞎我叫我老婆看還真的一隻500」、「泰國蝦現在不便宜，回不去的價格」。

蝦子 六合夜市

延伸閱讀

最正嫩嬤！36歲網紅喜迎孫女 「16歲當媽、2次失敗婚姻」坎坷人生起底

相關新聞

六合夜市烤泰國蝦「6隻500元」她轟高水準收費 老闆娘喊冤曝成本

一名女網友日前到高雄市六合夜市購買鹽烤泰國蝦，結果要價500元卻僅6隻蝦，讓她氣得大罵是「高水準收費」。對此業者喊冤，表示價格皆有標示清楚...

年輕人不愛捐血？她好奇問原因 網曝「2大苦衷」：條件困難

雖然在鬧區或人多的公園附近，經常能看到駐點的捐血車，但根據台灣血液基金會最新的統計數據顯示，40歲以下捐血的人數低於平均值，就有一名女網友在社群媒體上好奇詢問「年輕人不愛捐血的原因是什麼」．．．

豆腐只吃一口！她平分費用卻遇「精算魔人」 網列「反擊四大話術」：好實用

不少人一起吃飯，都會選擇最方便的「平分」方式來計算負擔費用，但一名網友日前和同事吃午餐時，卻不幸遇到「精算魔人」，讓她相當傻眼，氣到在社群媒體上發文，直呼若是沒錢可以直接請對方吃，「只是對這個行為很不解，越想越覺得很靠北」。．．．

OPEN將20歲了！她開箱「999純金紀念豆」實品 網見價錢驚：我順手只能買麥香

OPEN將20歲了！7-11為慶祝OPEN將20週年，推出限量「OPEN!20週年紀念金豆1g」，以999純金打造、售價5,680元，吸引不少粉絲搶購。一名網友日前分享開箱文，發現實體尺寸超迷你，讓她忍不住驚呼「小到可以貼在指甲上...

618購物節搶才！酷澎「時薪720」3天賺破萬 網嗨：請假去打工也划算

隨著「618年中購物節」來臨，台灣各大電商平台進入物流備戰狀態，掀起一波短期打工熱潮。其中，韓國電商巨擘酷澎（Coupang）祭出最高時薪720元的臨時工職缺，一名男子應徵上工3天就賺進1萬7280元，他把經驗分享到社群平台Threads，立刻吸引大批打工族關注與討論。

親戚逛日本UNIQLO「狂跑3間比價」 過來人曝1事：更崩潰

台灣人喜歡去日本旅遊，而日本UNIQLO因比台灣便宜許多，成為許多人的必買清單。一名網友分享，有名親戚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。