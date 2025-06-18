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年輕人不愛捐血？她好奇問原因 網曝「2大苦衷」：條件困難

聯合新聞網／ 綜合報導
根據台灣血液基金會最新的統計數據顯示，40歲以下捐血的人數低於平均值，就有一名女網友在社群媒體上好奇詢問「年輕人不愛捐血的原因是什麼」。（示意圖／123RF）
根據台灣血液基金會最新的統計數據顯示，40歲以下捐血的人數低於平均值，就有一名女網友在社群媒體上好奇詢問「年輕人不愛捐血的原因是什麼」。（示意圖／123RF）

雖然在鬧區或人多的公園附近，經常能看到駐點的捐血車，但根據台灣血液基金會最新的統計數據顯示，40歲以下捐血的人數低於平均值，就有一名女網友在社群媒體上好奇詢問「年輕人不愛捐血的原因是什麼」，貼文一出釣出許多人點明「2大苦衷」，表示光是「暈針」或「貧血」就是難以克服的難關。

一名網友日前在Dcard上以「年輕人不愛捐血？不捐的原因？」為題發文，表示上班途中都會經過捐血車，不僅發現等待捐血的年齡層「多半偏年長」，身邊朋友也沒有捐血的習慣，看了新聞更發現年輕人捐血的數據下降，因此好奇詢問「想知道大家不捐血，或者沒有持續捐血的原因是什麼」。

貼文一出立刻引起熱議，有人開玩笑地表示「因為血都被慣老闆吸走了」；也有網友說誘因不足，「如果沒有贊助的話只有餅乾跟牛奶；捐血一次也要花半小時，前面要花很多時間填資料、量體重、驗血紅素等等，加上如果遇到排隊，有些人就覺得算了，又不是非捐不可；捐血小板更不用說，因為要非常久，全台灣只有少數的機構才能捐，還要預約。所以有辦法去捐血大多都是有空閒的人」。

除此之外，還有其他網友點明許多人無法克服「暈針」或「貧血」兩大主要難題，以及其他如「睡眠要8小時」、「生理期」、「前一週不能吃藥物」等難以克服的原因；另外，也有人在留言處分享「愛捐血」的捐血中心官方LINE，並協助澄清並非服用了藥物就不能捐血，「思覺失調症是永久暫緩捐血，躁鬱症則是看用藥，典型用藥鋰鹽是可以捐血的。憂鬱症和抗憂鬱劑則是不影響捐血」。

睡眠 捐血 年輕人 吃藥 Dcard

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