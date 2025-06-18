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豆腐只吃一口！她平分費用卻遇「精算魔人」 網列「反擊四大話術」：好實用

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人一起吃飯，都會選擇最方便的「平分」方式來計算負擔的費用，但一名網友日前和同事吃午餐時，卻不幸遇到「計較魔人」，讓她相當傻眼。（示意圖／123RF）
不少人一起吃飯，都會選擇最方便的「平分」方式來計算負擔的費用，但一名網友日前和同事吃午餐時，卻不幸遇到「計較魔人」，讓她相當傻眼。（示意圖／123RF）

不少人一起吃飯，都會選擇最方便的「平分」方式來計算負擔費用，但一名網友日前和同事吃午餐時，卻不幸遇到「精算魔人」，讓她相當傻眼，氣到在社群媒體上發文，直呼若是沒錢可以直接請對方吃，「只是對這個行為很不解，越想越覺得很靠北」。

一名網友日前在Dcard上以「沒想到我也遇到這種人⋯」為題發文，表示近日和同事一起吃午餐，因為自己和另一名同事比較晚到，所以先到的兩名同事就先幫忙點餐，「有說好就隨便點大家再Share」，吃飯過程因為都在聊天，所以並沒有人計算誰吃了多少東西，結帳時由原PO代墊，沒想到要分錢的時候，竟出現令人傻眼的情況。

該名網友隨後貼出和同事的對話截圖，當中可見原PO列出水餃、湯品和小菜等餐點品項，並以「平分」的方式計算各自需負擔165元的費用，未料其中一名同事竟發揮「精算能力」，表示「我鮮蝦水餃沒吃，豆腐也只有吃一口」，扣完再平分算下來只需出105元，儘管費用並不貴，但同事行為令該名網友感到意外，傻眼直呼「真的沒錢我請她吃也行，只是對這個行為很不解，越想越覺得很靠北」。

貼文一出立刻引起網友熱議，不少人和原PO一樣傻眼，「如果是同事我應該不會再跟他去吃飯耶⋯好傻眼」、「才幾塊而已那麼計較，點了就是要付錢阿」、「我的話懶得吵欸，就覺得這次就算了，但從此不會再跟他一起吃飯」；也有其他網友建議「如果要破壞同事情誼，指以後不會給他好臉色看，那就直接說你點的就算沒吃也要出錢，不然幹嘛點，點心酸的嗎；如果還要維持表面關係，那就花這次錢，買經驗，以後不約他吃飯，或是以後講好遊戲規則，他能同意再約」。

另外，留言處還有其他人列出「理性分析派」、「笑笑釘釘子派」、「半開玩笑提醒派」、「請她反思派」等實用的「四大話術」反擊內容，並提供原PO參考，建議該名同事若平常就鑽漏洞式的精打細算，「可以私底下先跟其他人說好，以後『點單要確認清楚、費用AA不能拆除』，這樣比較能保護自己不吃虧」。

關係 同事 價錢 Dcard

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