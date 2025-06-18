OPEN將20歲了！她開箱「999純金紀念豆」實品 網見價錢驚：我順手只能買麥香

OPEN將20歲了！7-11為慶祝OPEN將20週年，推出限量「OPEN!20週年紀念金豆1g」，以999純金打造、售價5,680元，吸引不少粉絲搶購。一名網友日前分享開箱文，發現實體尺寸超迷你，讓她忍不住驚呼「小到可以貼在指甲上，小到我怕風吹會飛走」。

該名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」分享，到小七購物結帳時看到「OPEN!20週年紀念金豆1g」廣告，一時好奇便順手買單，沒想到拿到實體時，才發現尺寸超迷你，忍不住驚呼，「這也太小太可愛了吧！小到可以貼在指甲上，小到我怕風吹會飛走」，但仔細一看OPEN將的臉，精緻度爆表，連眼神都雕得清清楚楚，讓她笑說「還真沒想到這麼可愛，小7真是神奇，OPEN將生日快樂！」。

文章曝光，網友們紛紛羨慕起原PO的「鈔能力」，「羨慕順手的部分⋯我大概只能順手拿一罐麥香而已」、「順手可以帶兩顆好羨慕，恨我不夠有錢」、「順手就花了1萬多，這價位我可能想到下輩子都還在思考」、「NT$5,680可以順手帶兩顆，我以為順手東西都像是七七乳加那種」。

不過也有網友表示原PO買貴了，「我觀望過幾波聯名款，貴在品牌工錢」、「工錢比黃金還貴」、「完全買貴！去銀樓這麼小顆可能不用一千」、「0.27錢這樣好貴，寧願買一般的小金豆0.3錢的，還比這個便宜」。

根據官方新聞稿，6月11日起限量預購「OPEN! 20週年紀念金豆1g」，售價5,680元、999純金打造，兼具收藏與送禮價值。