618購物節搶才！酷澎「時薪720」3天賺破萬 網嗨：請假去打工也划算

隨著「618年中購物節」來臨，台灣各大電商平台進入物流備戰狀態，掀起一波短期打工熱潮。其中，韓國電商巨擘酷澎（Coupang）祭出最高時薪720元的臨時工職缺，一名男子應徵上工3天就賺進1萬7280元，他把經驗分享到社群平台Threads，立刻吸引大批打工族關注與討論。

原PO貼出酷澎工作地點報到區，指出自己應徵晚班時段，時薪720元，由於應徵者眾多，「光是報到就2個小時過去了」。原PO也在留言區貼出錄取通知簡訊，顯示6月16日、17日、18日這3天都要在下午4點45分前抵達廠區報到，否則將取消時薪加碼資格，且報到佔用到的2個小時，有包含在薪水裡面。

貼文一出，有網友羨慕表示，「欸我怕是詐騙所以沒去超好笑」、「傳產實習1天8小時還比酷澎2小時少400」、「酷澎不見得輕鬆，但一定可以賺錢」、「今年端午我也有去酷澎，端午前2天他們給雙倍，第3天沒有雙倍但有加碼4百，要是換作台灣本土營運場的話，第3天絕對只有平常薪資」、「缺工是假議題，只有請不到人的薪水」、「時薪720只比醫生低耶」、「工作3天，1天8小時，就領其他服務業半個月的薪資，請假請3天去還比較賺」、「看來我剩14天的特休找到地方用了」、「錢到位什麼都不是問題，我可以」。

另外也有人貼出現場照片「酷澎人山人海的臨工」，可見這份高時薪的工作，早已吸引大批民眾前往應徵。不過也有網友直言，「我去過一次，不會再去了」、「朋友上班5天逼近3萬，但是很操」、「可以看一下谷歌評價，很差，派遣公司問題超多」、「但我對他們下班簽退的制度真的很不爽，大家排隊一個個簽，導致要坐交通車的人直接錯過車子」。

不少人好奇原PO是透過哪個管道發現這項職缺，事實上，這份工作的徵才訊息一直都張貼在「小雞上工」，工作地點在桃園市觀音區玉林路一段523號，時薪開價從210元到720元不等，工作內容與主要職責，包含從事物品、貨物各類物品的搬運、打包與裝卸工作；貨物品質管理；進貨、出貨、退貨、庫存管理不同部門相關倉庫作業。

至於薪水部分，除了原PO貼出的那3天，倘若今（18）日開始報名，一經錄取，明天依舊享有時薪3倍加碼好康，早班時段（08:00-17:00）時薪從210元變成630元；晚班時段（17:00-02:00）時薪從240元變成720元。