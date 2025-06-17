從美國製變中國製？ 這款牙線一改版網崩潰：整批拿去退貨

近日有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社群發文指出，原本長期愛用的牙線近期悄悄改版，從原先的美國製44m版本變為中國製40m包裝，外觀雖相似，但使用感受卻「天差地遠」，更直言：「整批要拿去退貨了。」

根據原Po內文表示，最明顯的變化在於材質。舊版牙線柔順、滑順，使用起來相當舒適；新版則變得偏硬、偏塑膠感，Q彈程度過高，容易打到牙齦甚至造成牙肉疼痛。這番抱怨引起熱烈討論，有人留言表示遇到相同情況，「新款難用，而且容易斷」、「長度變短後就不用了」、「真的超難用」。

不過也有部分網友跳出來緩頰，指出自己使用新版感覺「比較乾淨」、「沒有網友說的那麼誇張」，並認為牙齒結構與使用習慣因人而異。有網友直言：「每個人牙齒狀況不同，試用了不適合再退也沒差。」

同時也有人表示，這款牙線之前就是中國製，跟製造地無關，更有知情網友分析，歐盟部分國家早已禁止含鐵氟龍（PTFE）牙線，或許是這次改材質的背景原因之一。