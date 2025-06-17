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親戚逛日本UNIQLO「狂跑3間比價」 過來人曝1事：更崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，有名親戚看中一件衣服，決定要去另外兩間分店比價才要購買，讓他相當傻眼。示意圖。路透社
一名網友分享，有名親戚看中一件衣服，決定要去另外兩間分店比價才要購買，讓他相當傻眼。示意圖。路透社

台灣人喜歡去日本旅遊，而日本UNIQLO因比台灣便宜許多，成為許多人的必買清單。一名網友分享，有名親戚看中一件衣服，決定要去另外兩間分店比價才要購買，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期跟親戚去日本旅遊，逛UNIQLO時，對方看上一件衣服卻不當下購買，堅持要去其他兩間分店比價，結果每一間價格都一樣，讓她相當傻眼。

貼文一出後，多數網友都搖頭，紛紛表示「日本UNIQLO已經很便宜了，而且官網都有標價格，怎麼可能會有不一樣」、「連鎖店的，除非遇到新開幕與要關閉的店，要不然價格都一樣」、「連鎖品牌不需要比價三家」、「我也很受不了，大家一定要貨比三家…昏倒」、「出國最怕的就是這種浪費時間比價」、「尊重但放生！有些人可以在比價中得到樂趣，但不要拖人下水」。

此外，還有網友表示，更讓人崩潰的是藥妝店，回應「UNIQLO還好，起碼價錢一樣，最怕去藥妝店，比價比了幾家，最後又跑回第一家」。就有內行網友提醒，有些商品並不是每店都有賣，回應「建議到日本，看到些合適的貨品，要立即買下來」。

親戚 日本 UNIQLO

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