繼停售蕈菇湯…八方雲集又停賣1經典口味鍋貼 網友震驚：會瘋掉！

咖哩控心碎啦！知名連鎖店「八方雲集」悄悄下架咖哩系列產品，消息一出，立刻在網路上炸鍋。有網友在Threads哀號：「剛剛去八方點咖哩鍋貼，結果店員說今天起永久停售！」這波突如其來的停售，讓不少死忠咖哩粉措手不及。

原PO更補充：「店員說是賣不好，所以停售，還說不會再出了」，還說可能是所有咖哩系列，連咖哩水餃也要一起掰了。

貼文曝光，網友一片震驚，「咖哩鍋貼怎麼可能賣不好啊，我只吃咖哩鍋貼欸！」、「咖哩是大學跟室友的回憶」、「等一下，停售最好吃的口味是什麼意思啦」、「我會瘋掉欸，八方最好吃的就咖哩」、「好扯！八方最近停售的商品都很讓人心痛欸⋯那個不明所以的牛肉麵才該停售吧！」、「算了，八方也沒啥好值得留戀的了」。但也有人表示開心：「我男友終於不會逼我吃咖喱口味了」。

八方雲集停售咖哩鍋貼，有網友表示問了店家，業者卻說不知停售的事。有分店的經營者指出，目前停售只限直營店，並進行酸甘藍新口味產品試賣，加盟店不受影響，仍可以點到咖哩口味鍋貼。

根據「ETtoday新聞雲」報導，對於咖哩口味產品是否確定停賣，八方雲售回應，除了經典招牌系列，其他菜單品項都會根據POS系統提供的數據，針對流行趨勢、時令季節調整，讓菜單更具有變化性。同時也強調：「任何經典商品也不排除消費者敲碗回歸的可能性」。