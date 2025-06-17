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中正紀念堂賣淘寶貨？他嘆店掛「臺灣」卻搜到陸製同款 業者喊冤

中正紀念堂賣淘寶貨？他嘆店掛「臺灣」卻搜到陸製同款 業者喊冤

聯合新聞網／ 綜合報導
中正紀念堂。圖／聯合報系資料照
中正紀念堂。圖／聯合報系資料照

不少人會購買「台灣製造」的產品支持國內產業，但有民眾抱怨，在中正紀念堂內禮品店購買的衣物，竟能在淘寶用近2折的價格買到，讓他覺得非常離譜，決定再買一件陸製的來比較看看。不過也有人認為還是要看品質，該店家的衣物舒服不易變形，有可能反而是被抄襲的一方，後續業者也出面澄清照片遭中國電商盜用。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨和老婆的打賭輸了，起因是他們到中正紀念堂散步時，老婆看到館內禮品店一件古風洋裝很漂亮，想買給女兒穿，要他拍照後去「拼多多」找同款購買。當下他信誓旦旦認為在中正紀念堂內、又標榜專賣台灣貨的店，不可能賣淘寶貨……沒想到搜尋後還真的找到花色、款式都一模一樣的洋裝，只要200元左右。

當下他立刻回頭詢問老闆衣物價格，得知打折後約1100元，又問衣服是否為手工製作，老闆只避重就輕表示「質量很好」，再進一步追問是否為台灣製時，老闆竟天馬行空地回他「現在打88折」。

他無奈表示「雖然啥也沒說，但也跟啥都說了一樣」，他能了解店家開店要成本，所以200元的淘寶貨賣1100元，但卻不能接受淘寶貨出現在中正紀念堂內。因此決定當場買一件，同時也下單一件淘寶的來比較看看兩者有無差異。

該事件也引發網友討論，「光1000塊的價格，就不可能是台製了」、「若全程台灣生產，我預計至少得賣你4000元以上」、「老闆講『質量』就很不台了吧」、「所以很多店禁止拍照錄影，就怕你用圖搜」、「所以我現在我小孩想要買什麼不管是玩具還是什麼東西，我都會說你先拍照下來我網路找看看，但通常我都是淘寶看一下金額有沒有差太多，差太多就不會買、差不多就會買」。

也有人認為不能太武斷，「有沒有可能，台灣是原創」、「其實你可以買回來看看是不是一樣在po，因為淘寶很會偷照片」、「要看品質，淘寶也有仿來仿去的」、「其實還是要買回來比較看看。因為對面為了省錢，一切的工法、原料都可以降級生產，但看起來還是完全一樣……同樣名牌貨，被盜版之後還是有等級之分的道理是一樣的」、「這家的衣服我有，在宜蘭礁溪買的。他們的衣服品質很好，洗後不會變形，棉麻的衣服很舒服，原創圖案的T shirt也很可愛。我等著看廠商怎麼回覆」。

據《華視新聞網》報導，業者喊冤稱圖片遭盜用，澄清商品都是手工製作，即使是成衣商品，也有品牌監製和售後服務，跟淘寶貨絕對不同。

淘寶 拼多多 抄襲 台灣製 中正紀念堂

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