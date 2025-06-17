自肥？外送員拿走17杯飲料竟拍照謊報送達 他氣炸喊告：警局處理

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聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾透過外送平台訂購17杯飲料，卻發生外送員未將訂購的17杯飲料交付，反而拿走後還在訂單上按下「確認送達」，讓他氣得表示要報警。 示意圖／ingimage
有民眾透過外送平台訂購17杯飲料，卻發生外送員未將訂購的17杯飲料交付，反而拿走後還在訂單上按下「確認送達」，讓他氣得表示要報警。 示意圖／ingimage

台中一名民眾近日透過外送平台Uber Eats訂購17杯飲料，卻發生外送員未將訂購的17杯飲料交付，反而拿走後還在訂單上按下「確認送達」，讓他氣得表示要報警。

該名消費者在臉書社團「你今天~外送了嗎？」發文，日前到台中參加活動，一行人點了17杯飲料，總共花費1059元。由於提交訂單後發現寫錯地址，所以原PO請外送員把飲料放置在寫錯的地址，再自己找時間過去拿，外送平台也表示沒問題。

後來原PO抵達現場，發現空無一物，調閱鄰居的監視器，才發現17杯飲料都被外送員拿走了。原PO表示，外送員按照地址抵達後，有拍下一張現場照片回傳給原PO，顯示飲料已配送完成，但是卻沒有拍到飲料蹤影。原PO也從住戶口中得知，本來外送員要把飲料交給他們，不過住戶當場拒絕。

原PO也附上與客服之間的對話內容，認為客服處理態度消極，氣炸表示「那這樣是不是以後外送只要按確認、隨便拍照，東西不用給客人就好」，也揚言準備上警局處理這件事情，並呼籲大家今後若要叫外送，「請大家都要現金付款，以免遇到這種外送員」。

對此，不少網友表示，「就直接報警吧！不要縱容平台跟外送人員」、「報警吧！平台都是等事情鬧大才會處理」、「監視器拍到外送員拿走就可告」、「Uber Eats沒有客服吧，只有罐頭機器人」。

外送員 uber eats

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