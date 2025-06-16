全家就他一個「被日本海關攔下」 內行人曝：1招可以避免麻煩

許多台灣人瘋日本旅遊，每逢連假、春節，都會去日本觀光購物，不過日前有位網友表示，因為「海關前台顯示他沒有工作」，而被海關人員「特別關心」，雖然後來被順利放行，但他好奇「海關是不是因為擔心我到日本偷打工？」對此，有過來人建議「直接填寫有工作，可以省很多麻煩」。

這名網友在Dcard發文表示，他跟家人飛往大阪，準備來個7天6夜的自由行，順便慶祝自己研究所順利畢業，不過下飛機到海關按指紋、拍照後，在出境前的最後一關看護照時，海關人員突然將他攔下並詢問：「前台顯示你沒有工作，你是來這裡觀光的嗎？」而原PO回應，「我剛從大學畢業」，對方聽到後就微笑放行。

原PO表示，一家四口只有他被攔住，當下心裡有點慌張，因為以前飛北海道也沒有被攔下來，事後他好奇問，「是不是因為怕我在日本境內偷打工？所以才把我攔下來？想問大家有類似的經驗嗎？」

對此，有內行網友回應，「之前導遊就有特別說，工作部分要填寫『有』，可以省很多麻煩」、「沒工作的人對海關來說是高風險者，其實是滿常見的問題」；也有許多人分享被海關攔截的經驗，「我常常被攔截，就當聊天或練習日文會話」、「我幾乎每次都會被攔下來重新看護照」、「我高一剛到日本留學也是被攔截，但之後就沒有了」、「我不只被攔截，行李箱還被打開來檢驗，每個東西都打開來看」、「我之前被查過行李，不過海關態度很好，也沒有把行李翻亂」。