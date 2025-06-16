無印良品驚見男客脫光衣物「全裸滾床」 目擊者：有夠荒謬

在公共場合，顧客都應該注意自己的言行。一名網友發文爆料，日前在板橋車站二樓的無印良品店內，一名身材高大的男子脫光衣服，「全裸」在床上翻滾，最後店員和警衛一起將他驅趕，事後店員也把寢具換掉。此文一出，有網友感嘆：「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ大便哪個更荒謬」。

一名網友在Threads發文，表示他原本在板橋車站二樓的無印良品店內沙發上休息，忽然有一個身材魁武的男子跑到床邊，開始脫下衣服，直到脫到全裸為止，隨後在床上翻滾，在場所有顧客都紛紛遠離他。

原PO描述，後來五名店員跟警衛拿著「討伐棒」把他的衣服勾下來讓他穿好，隨後一起追趕，最終總算是「討伐成功」，將他趕出去，事後店員也有把寢具換掉，整起經歷讓原PO直呼「有夠荒謬」。

五月初Uniqlo才爆出大便事件，一名小女孩躲進掛滿衣服的展示櫃裡「疑似在大便」，影片中拍攝的爸爸還笑問「有大出來嗎？」，引發網友激烈討論，爸爸事後也發文道歉。

此文一出，不少網友感嘆無印良品與Uniqlo事件都很離譜，「已經分不清楚在無印裸睡跟在UQ大便哪個更荒謬」、「台灣也有自己的佛羅里達州」、「太狠啦，我只有做夢的時候才會裸體出門然後馬上嚇醒欸」、「警衛應該沒想過當初應徵的時候還要處理這種事」。

也有不少網友指出店家應要求男子賠償損失，「要求對方買下，不然就提告要求賠償損失」、「寢具應該要叫他結帳帶走」、「他應該要把整張床結帳帶走吧」、「應該報警的，公共場所裸露可以抓罰的，讓他直接走也太便宜他了，商品也不能賣了啊」。