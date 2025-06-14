快訊

苗栗行人擅闖軌道！台鐵新自強號延誤近1小時

撿到「短腿無尾貓」帶回家收編！細看卻發現悲傷身世 現況曝光網淚崩

男星星宇股東會超E發言「因感動存上百萬股票」 K董也笑：怎麼這麼好騙

聽新聞
0:00 / 0:00

鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？示意圖，聯合報系資料照
一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？示意圖，聯合報系資料照

鹹酥雞雖然熱量超高，但還是有許多人難以抗拒美食的誘惑。一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「最愛的鹹酥雞品項」為題，指出只要經過鹹酥雞攤，理智線就會斷掉，每次都拿滿滿一盤，發現自己最愛的是培根金針菇，炸過的鹹香外皮＋脆脆金針菇，讓她直呼「簡直靈魂組合！」，同時也好奇大家買鹹酥雞必點的品項有什麼？

貼文一出後，最多網友點名「甜不辣」，紛紛表示「必點甜不辣」、「甜不辣，有品質的甜不辣表示這間店功力不錯，隨便炸隨便好吃」、「雞皮、甜不辣，絕對不能加醬」、「甜不辣、細薯」、「甜不辣跟米血」、「甜不辣絕對是必點」。

此外，也有不少網友回應自己的口袋名單，指出「雞心，很少買到好吃的」、「杏鮑菇、無骨鹹酥雞」、「必點香菇耶，愈新鮮愈好吃，可惜很難找」、「三角骨」、「杏鮑菇、百頁豆腐、雞屁股」、「蘿蔔糕，而且一定要先切成小塊再炸的那種」、「大魷魚腳」、「雞蛋豆腐，但超貴」。

鹹酥雞 香菇 豆腐 蘿蔔糕

延伸閱讀

聊天回「笑死」暴露年紀？年輕人「超真實」回覆法 網友震驚：太蠢了

日本空氣味道不一樣！網曝一下飛機就聞到 資深空服加碼揭「各國氣味」

志願役又加薪！他喊對其他公職不公平 軍職網友不忍了：我操演你耍廢

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

相關新聞

鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

鹹酥雞雖然熱量超高，但還是有許多人難以抗拒美食的誘惑。一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

訊息多傳「1符號」被家人糾正！過來人曝解答：口氣差很多

你傳訊息時，也會加上特定符號來表示禮貌嗎？一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

你身邊有不敢在台北騎車上路的人嗎？一名女網友近日在論壇指出，她有很多從小到大都生活在台北的朋友，即使出了社會還是不敢在台北的路上騎車，讓她感到不解並提出己見，「騎車不只是為了方便，更是一種獨立的表現」，許多網友則在留言區紛紛點出台北的交通問題，認為台北的路況並不適合騎車上路。

不是純裝飾！超市肉品為何放「假葉子」？食品廠解答：辨識用

去超市買生肉食，總是會看到肉上方擺著一片綠色的「葉子」，其用途究竟為何呢？一名網友發文，他曬出剛買的冷凍雞肉照片，詢問網友生肉上葉子的作用是什麼？對此，不少網友開玩笑說「怕肉會冷給它蓋的」、「這是怕牠餓要給牠吃的草」，也有內行人給出解答，這片葉子目的是阻隔食物互相沾染味道。

宏匯廣場靈魂人物！停車場阿伯「魔性甩棒」爆紅 一票駕駛被催眠：不小心停進去了

近日一名網友開車前往新莊宏匯廣場，在停車場入口準備進入時，發現站在外面的保全阿伯指揮動作超魔性，過程簡潔俐落，連最後的定格姿勢都相當帥氣...

台女神社「露屁股蛋」犒賞日本粉絲 網怒批：台灣人的臉都丟光了

近日一名台灣年輕女孩卻在日本東京淺草的某神社前，僅以遮胸布遮住上半身重要部位，而下身則穿著露出屁股蛋的超短牛仔短褲，讓網友罵翻：「拜託出國做功課好嗎？」直呼台灣人的臉都被丟光了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。