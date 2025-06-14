鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

鹹酥雞雖然熱量超高，但還是有許多人難以抗拒美食的誘惑。一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「最愛的鹹酥雞品項」為題，指出只要經過鹹酥雞攤，理智線就會斷掉，每次都拿滿滿一盤，發現自己最愛的是培根金針菇，炸過的鹹香外皮＋脆脆金針菇，讓她直呼「簡直靈魂組合！」，同時也好奇大家買鹹酥雞必點的品項有什麼？

貼文一出後，最多網友點名「甜不辣」，紛紛表示「必點甜不辣」、「甜不辣，有品質的甜不辣表示這間店功力不錯，隨便炸隨便好吃」、「雞皮、甜不辣，絕對不能加醬」、「甜不辣、細薯」、「甜不辣跟米血」、「甜不辣絕對是必點」。

此外，也有不少網友回應自己的口袋名單，指出「雞心，很少買到好吃的」、「杏鮑菇、無骨鹹酥雞」、「必點香菇耶，愈新鮮愈好吃，可惜很難找」、「三角骨」、「杏鮑菇、百頁豆腐、雞屁股」、「蘿蔔糕，而且一定要先切成小塊再炸的那種」、「大魷魚腳」、「雞蛋豆腐，但超貴」。