快訊

苗栗行人擅闖軌道！台鐵新自強號延誤近1小時

撿到「短腿無尾貓」帶回家收編！細看卻發現悲傷身世 現況曝光網淚崩

男星星宇股東會超E發言「因感動存上百萬股票」 K董也笑：怎麼這麼好騙

聽新聞
0:00 / 0:00

訊息多傳「1符號」被家人糾正！過來人曝解答：口氣差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。示意圖／Ingimage

你傳訊息時，也會加上特定符號來表示禮貌嗎？一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，某次傳訊息時，忘記改回「家人聊天模式」，在問號前加了左括弧，沒想到家人竟然糾正，直言「問號就問號，幹嘛加括弧？」。

貼文一出後，多數網友都表示「我以為大家都會這樣打字欸」、「超好笑我也是」、「我跟家人也這樣打，但他們好像沒意見」、「我對我家人都用：蛤」、「我超討厭這個的，以前有人一直拿『（？』敷衍我」、「雖然自己也會用，但只會用來表示開玩笑，啊可是每次看到別人什麼都沒打，就只打個（？就有點躁不想聊」。

此外，也有不少內行人解釋用法，回應「加括號是對這句有小小的疑問，沒加括號是聽不懂這一整句在說什麼」、「我覺得加括號比較溫柔，不加的話感覺我口氣很差」、「加括號用在吐槽自己，不加就是在質疑或詢問」、「（？= 有點肯定的問號；？= 完全問號」、「（？=懷疑自己；？=質問對方」、「（？很像心裡的問號」。

社群 家人 Threads

延伸閱讀

聊天回「笑死」暴露年紀？年輕人「超真實」回覆法 網友震驚：太蠢了

日本空氣味道不一樣！網曝一下飛機就聞到 資深空服加碼揭「各國氣味」

女生半夜吃泡麵＝沒教養？網揪1關鍵：確實不對

「因為豆漿濃啊」到底是什麼哏？網全笑翻：老人味飄出來

相關新聞

鹹酥雞必點品項是啥？網推它還能測實力：厲害的隨便炸都好吃

鹹酥雞雖然熱量超高，但還是有許多人難以抗拒美食的誘惑。一名網友分享，每次只要看到鹹酥雞攤，都忍不住拿滿滿一盤，好奇大家最喜歡鹹酥雞裡的什麼品項？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

訊息多傳「1符號」被家人糾正！過來人曝解答：口氣差很多

你傳訊息時，也會加上特定符號來表示禮貌嗎？一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

你身邊有不敢在台北騎車上路的人嗎？一名女網友近日在論壇指出，她有很多從小到大都生活在台北的朋友，即使出了社會還是不敢在台北的路上騎車，讓她感到不解並提出己見，「騎車不只是為了方便，更是一種獨立的表現」，許多網友則在留言區紛紛點出台北的交通問題，認為台北的路況並不適合騎車上路。

不是純裝飾！超市肉品為何放「假葉子」？食品廠解答：辨識用

去超市買生肉食，總是會看到肉上方擺著一片綠色的「葉子」，其用途究竟為何呢？一名網友發文，他曬出剛買的冷凍雞肉照片，詢問網友生肉上葉子的作用是什麼？對此，不少網友開玩笑說「怕肉會冷給它蓋的」、「這是怕牠餓要給牠吃的草」，也有內行人給出解答，這片葉子目的是阻隔食物互相沾染味道。

宏匯廣場靈魂人物！停車場阿伯「魔性甩棒」爆紅 一票駕駛被催眠：不小心停進去了

近日一名網友開車前往新莊宏匯廣場，在停車場入口準備進入時，發現站在外面的保全阿伯指揮動作超魔性，過程簡潔俐落，連最後的定格姿勢都相當帥氣...

台女神社「露屁股蛋」犒賞日本粉絲 網怒批：台灣人的臉都丟光了

近日一名台灣年輕女孩卻在日本東京淺草的某神社前，僅以遮胸布遮住上半身重要部位，而下身則穿著露出屁股蛋的超短牛仔短褲，讓網友罵翻：「拜託出國做功課好嗎？」直呼台灣人的臉都被丟光了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。