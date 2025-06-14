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訊息多傳「1符號」被家人糾正！過來人曝解答：口氣差很多
你傳訊息時，也會加上特定符號來表示禮貌嗎？一名網友分享，近期和家人聊天時，加了左括弧，呈現「（？」的疑問句，結果竟被家人糾正。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，某次傳訊息時，忘記改回「家人聊天模式」，在問號前加了左括弧，沒想到家人竟然糾正，直言「問號就問號，幹嘛加括弧？」。
貼文一出後，多數網友都表示「我以為大家都會這樣打字欸」、「超好笑我也是」、「我跟家人也這樣打，但他們好像沒意見」、「我對我家人都用：蛤」、「我超討厭這個的，以前有人一直拿『（？』敷衍我」、「雖然自己也會用，但只會用來表示開玩笑，啊可是每次看到別人什麼都沒打，就只打個（？就有點躁不想聊」。
此外，也有不少內行人解釋用法，回應「加括號是對這句有小小的疑問，沒加括號是聽不懂這一整句在說什麼」、「我覺得加括號比較溫柔，不加的話感覺我口氣很差」、「加括號用在吐槽自己，不加就是在質疑或詢問」、「（？= 有點肯定的問號；？= 完全問號」、「（？=懷疑自己；？=質問對方」、「（？很像心裡的問號」。
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