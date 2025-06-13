快訊

逢甲大學路樹倒塌畫面曝光 4學生遭壓傷1人命危送醫搶救中

9秒縮時影片曝光！以空襲當下數十架客機正飛越伊朗 緊急逃離戰區

桃園蘆竹飼料場廚餘氣爆！現場燃燒 6人送醫、1人80%燒燙傷

聽新聞
0:00 / 0:00

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提問「為什麼很多台北人不敢騎車？」，並認為成年人騎車才是獨立的表現，引起熱議。示意圖。聯合報系資料照
一名網友提問「為什麼很多台北人不敢騎車？」，並認為成年人騎車才是獨立的表現，引起熱議。示意圖。聯合報系資料照

你身邊有不敢在台北騎車上路的人嗎？一名女網友近日在論壇指出，她有很多從小到大都生活在台北的朋友，即使出了社會還是不敢在台北的路上騎車，讓她感到不解並提出己見，「騎車不只是為了方便，更是一種獨立的表現」，許多網友則在留言區紛紛點出台北的交通問題，認為台北的路況並不適合騎車上路。

原PO在Dcard以「為什麼很多台北人不敢騎車」為題發文表示，身邊有很多朋友從孩提時期開始就已經在台北生活，出社會後卻還是依賴大眾運輸工具與家人接送，他們不敢在台北騎車，總是說「台北車太多」、「路太危險」，但在原PO看來上述話語只是逃避的藉口，她認為身為成年人應該要具備基本的移動能力，騎車是獨立的展現。

有網友分享自己觀察到的台北路況，「台北的路況的確不適合自行開車，紅綠燈多、停車位少、車多就代表三寶多。我這個屏東人，上次也在台北開到快瘋掉，一直緊急煞車，不然就是被旁邊車輛擠進來」、「在台北騎車會被公車擋，而且一次都2、3台的那種，很危險」、「之前在南部都是騎車，來到北部真的非不得已不想騎，車是真的很多，車多三寶就多，公車一堆鬼切，而且很難找車位」、「主要是因為車太多，而且尖峰時段很多車子是沒在管安全距離的，然後換方向不打方向燈，喜歡鑽來鑽去」、「我騎車10年了，但我去台北玩也不敢騎車，路感覺太多單行道而且很多人鑽」。

也有人指出大台北地區大眾運輸系統很方便，所以沒必要騎車，「台北交通很方便，捷運成熟，公車也很多，非必要真的不用騎車啊，我也是到外縣市讀書覺得不方便才學騎車」、「台北市大眾運輸就很方便啊，而且台灣交通事故多又不是第一天的事」、「為什麼要會騎車？大眾運輸超級方便耶！我住新北不會騎腳踏車，也不會機車還是過的很好餒，公車、捷運、計程車3種都常常搭好方便」、「我覺得搭大眾運輸比較方便欸，很自由一身輕的感覺，台北市是進步的城市，捷運公車方便，而且買月票很划算又省去找停車位的時間」。

對此，有網友補充搭大眾交通工具還能減少碳排，「應該是叫政府多蓋大眾運輸才對，怎麼是叫民眾多騎機車呢？以國家發展和節能減碳來說，越少人騎車是越好的」、「我覺得不依靠親友，僅靠搭乘公共交通工具到各個地方，順便還能減少碳排量的自己挺帥氣的」、「大家都願意利用大眾運輸，塞車、交通事故、停車位不足、空汙的情況才有機會改善」、「這樣也沒有不好啊，大眾運輸可以減少廢氣污染」。

有人則擔心自己騎車上路會成「馬路三寶」，為了其他路人安全選擇大眾交通工具，「因為我反應慢，怕騎車會摔車、會撞到人」、「我寧可搭大眾交通工具，也不想上路當三寶撞死人」、「我有自知之明，未卜先猜上路就是三寶，為了別人的生命搭大眾交通」、「我平衡感很爛，之前騎腳踏車撞路樹跟路邊的阿伯，所以為了避免造成交通事故我才沒騎機車」、「我是台北人，我真的有努力過開車上路，機車、汽車都有練習過3、4次，但我覺得非常恐怖！怕被人撞到，也怕自己是三寶」。

機車騎士 機車族 大眾運輸

延伸閱讀

南投大眾運輸涵蓋不足 議員擔心4大轉運站成蚊子館

新聞中的公民與社會／供不應求！從都市車位漲價看供給需求

解決移動神主牌 他提65歲駕照全註銷！兩派網友論戰：僅2縣市適用

影／高雄三寶機車妹騎斑馬線...還逆向上人行道 網驚：太猛了

相關新聞

為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

你身邊有不敢在台北騎車上路的人嗎？一名女網友近日在論壇指出，她有很多從小到大都生活在台北的朋友，即使出了社會還是不敢在台北的路上騎車，讓她感到不解並提出己見，「騎車不只是為了方便，更是一種獨立的表現」，許多網友則在留言區紛紛點出台北的交通問題，認為台北的路況並不適合騎車上路。

不是純裝飾！超市肉品為何放「假葉子」？食品廠解答：辨識用

去超市買生肉食，總是會看到肉上方擺著一片綠色的「葉子」，其用途究竟為何呢？一名網友發文，他曬出剛買的冷凍雞肉照片，詢問網友生肉上葉子的作用是什麼？對此，不少網友開玩笑說「怕肉會冷給它蓋的」、「這是怕牠餓要給牠吃的草」，也有內行人給出解答，這片葉子目的是阻隔食物互相沾染味道。

宏匯廣場靈魂人物！停車場阿伯「魔性甩棒」爆紅 一票駕駛被催眠：不小心停進去了

近日一名網友開車前往新莊宏匯廣場，在停車場入口準備進入時，發現站在外面的保全阿伯指揮動作超魔性，過程簡潔俐落，連最後的定格姿勢都相當帥氣...

台女神社「露屁股蛋」犒賞日本粉絲 網怒批：台灣人的臉都丟光了

近日一名台灣年輕女孩卻在日本東京淺草的某神社前，僅以遮胸布遮住上半身重要部位，而下身則穿著露出屁股蛋的超短牛仔短褲，讓網友罵翻：「拜託出國做功課好嗎？」直呼台灣人的臉都被丟光了。

相信「清真認證」被迫破戒！新竹五星飯店辦婚宴 穆斯林新人怒控吃到豬肉

男網友昨(10)日在Dcard上曝光近日在新竹某五星級飯店設婚宴的惡夢，表示一家人全都是穆斯林，父親更是在台灣伊斯蘭教協會擔任要職，婚宴半數賓客也是穆斯林，但花費46萬元的婚宴上，竟吃到內含豬肉的喜宴菜餚，新郎要求飯店需全額退費並公開道歉。

每年出國3次算家境好嗎？ 過來人曝關鍵「飛這3地才算」

台灣人喜歡出國旅遊，日本、南韓屢次成為國人最愛旅遊的國家。對此，一名網友好奇，如果一年到日韓玩2至3次，算是家境很好嗎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。