為什麼很多台北人不敢騎車？ 網分享「3交通問題」：上路快瘋掉

你身邊有不敢在台北騎車上路的人嗎？一名女網友近日在論壇指出，她有很多從小到大都生活在台北的朋友，即使出了社會還是不敢在台北的路上騎車，讓她感到不解並提出己見，「騎車不只是為了方便，更是一種獨立的表現」，許多網友則在留言區紛紛點出台北的交通問題，認為台北的路況並不適合騎車上路。

原PO在Dcard以「為什麼很多台北人不敢騎車」為題發文表示，身邊有很多朋友從孩提時期開始就已經在台北生活，出社會後卻還是依賴大眾運輸工具與家人接送，他們不敢在台北騎車，總是說「台北車太多」、「路太危險」，但在原PO看來上述話語只是逃避的藉口，她認為身為成年人應該要具備基本的移動能力，騎車是獨立的展現。

有網友分享自己觀察到的台北路況，「台北的路況的確不適合自行開車，紅綠燈多、停車位少、車多就代表三寶多。我這個屏東人，上次也在台北開到快瘋掉，一直緊急煞車，不然就是被旁邊車輛擠進來」、「在台北騎車會被公車擋，而且一次都2、3台的那種，很危險」、「之前在南部都是騎車，來到北部真的非不得已不想騎，車是真的很多，車多三寶就多，公車一堆鬼切，而且很難找車位」、「主要是因為車太多，而且尖峰時段很多車子是沒在管安全距離的，然後換方向不打方向燈，喜歡鑽來鑽去」、「我騎車10年了，但我去台北玩也不敢騎車，路感覺太多單行道而且很多人鑽」。

也有人指出大台北地區大眾運輸系統很方便，所以沒必要騎車，「台北交通很方便，捷運成熟，公車也很多，非必要真的不用騎車啊，我也是到外縣市讀書覺得不方便才學騎車」、「台北市大眾運輸就很方便啊，而且台灣交通事故多又不是第一天的事」、「為什麼要會騎車？大眾運輸超級方便耶！我住新北不會騎腳踏車，也不會機車還是過的很好餒，公車、捷運、計程車3種都常常搭好方便」、「我覺得搭大眾運輸比較方便欸，很自由一身輕的感覺，台北市是進步的城市，捷運公車方便，而且買月票很划算又省去找停車位的時間」。

對此，有網友補充搭大眾交通工具還能減少碳排，「應該是叫政府多蓋大眾運輸才對，怎麼是叫民眾多騎機車呢？以國家發展和節能減碳來說，越少人騎車是越好的」、「我覺得不依靠親友，僅靠搭乘公共交通工具到各個地方，順便還能減少碳排量的自己挺帥氣的」、「大家都願意利用大眾運輸，塞車、交通事故、停車位不足、空汙的情況才有機會改善」、「這樣也沒有不好啊，大眾運輸可以減少廢氣污染」。

有人則擔心自己騎車上路會成「馬路三寶」，為了其他路人安全選擇大眾交通工具，「因為我反應慢，怕騎車會摔車、會撞到人」、「我寧可搭大眾交通工具，也不想上路當三寶撞死人」、「我有自知之明，未卜先猜上路就是三寶，為了別人的生命搭大眾交通」、「我平衡感很爛，之前騎腳踏車撞路樹跟路邊的阿伯，所以為了避免造成交通事故我才沒騎機車」、「我是台北人，我真的有努力過開車上路，機車、汽車都有練習過3、4次，但我覺得非常恐怖！怕被人撞到，也怕自己是三寶」。