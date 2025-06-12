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不是純裝飾！超市肉品為何放「假葉子」？食品廠解答：辨識用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇超市肉品上的葉子有何作用。 圖／Ingimage
一名網友好奇超市肉品上的葉子有何作用。 圖／Ingimage

超市買生肉，總是會看到肉上方擺著一片綠色的「葉子」，其用途究竟為何呢？一名網友發文，他曬出剛買的雞肉照片，詢問網友生肉上葉子的作用是什麼？對此，不少網友開玩笑說「怕肉會冷給它蓋的」、「這是怕牠餓要給牠吃的草」，也有內行人給出解答，這片葉子目的是阻隔食物互相沾染味道。

一名網友在Threads發文，他PO出一張剛買的的生雞肉照片，從照片中能看出，在塑膠盒子裡的雞肉上，覆蓋著一片塑膠的「假葉子」，原PO很好奇這片葉子的作用，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友開玩笑地回答，「怕肉會冷給它蓋的」、「這塊雞肉太久沒人買的話肚子會餓，所以這是怕牠餓要給牠吃的草」、「吃肉也要配綠色蔬菜，再提醒你去買菜」、「讓你感覺自己今天好像有吃菜」、「就是提醒大家不要只顧著吃肉，偶爾要吃菜」、「我是認為表示這隻雞生前吃素還是吃葷」。

過去曾有內行網友解釋生魚片上放塑膠葉的作用，此塑膠葉子叫做「山形葉」，目的是為了防止食物彼此沾染味道。此外，日本超市也會在盒裝肉品中擺放真葉子，讓消費者藉由葉子的狀態來辨別肉品的新鮮度，但如果放假葉子，就無法達到此效果。

究竟超市生肉裡的塑膠片有何用處？有熟悉食品廠作業的網友給出真正的答案，「這綠色的裝飾可以拿來分類，一片可能是產品1，兩片可能是產品2，能讓理貨或者物流的人員清楚的辨別商品，就是做記號用」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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