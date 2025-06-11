宏匯廣場靈魂人物！停車場阿伯「魔性甩棒」爆紅 一票駕駛被催眠：不小心停進去了

近日一名網友開車前往新莊宏匯廣場，在停車場入口準備進入時，發現站在外面的保全阿伯指揮動作超魔性，過程簡潔俐落，連最後的定格姿勢都相當帥氣，阿伯熱情的工作態度，也讓網友們誇讚「該叫老闆幫他加薪了」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一段9秒的行車紀錄器影片，並誇讚交通指揮員是敬業的阿伯，從畫面中可見，當有車輛靠近時，阿伯會用手腕不停甩著指揮棒，接著賣力畫出一圈圈的圓弧，當車準備進入停車場，他則舉起指揮棒霸氣一指，整個身體也跟著轉身，魔性的指揮動作超吸睛。

影片在網路上瘋傳，觀看次數已經超過280萬次，眾人紛紛笑說「沒有要進去的都忍不住轉了吧」、「覺得被催眠了，不想進去都不行！」、「我都覺得在他指揮之下，我的車變成FA-18大黃蜂要從航空母艦上起飛了」、「本來要直走的…為什麼我在停車場？」、「阿伯是不是想去捍衛戰士三當演員」。

也有當地人透露，阿伯其實已經任職很久，過去魔性的指揮方式就時常受到關注，「阿伯不管中午再怎樣炎熱或是晚上都一樣很熱情！每次看到他整個人心情都好起來了」、「小孩去沒看到阿伯都會很失望」、「原來他還在這邊任職，後來去好幾次都沒遇到他」、「今天下午1點多去，他也是這樣，前面二台車也是，看了心情好、精神都來了」。