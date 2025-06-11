台女神社「露屁股蛋」犒賞日本粉絲 網怒批：台灣人的臉都丟光了

赴神社參拜或觀光時，一般人多會避免穿著過度曝露的服裝，以尊重神聖場所。近日一名台灣年輕女孩卻在日本東京淺草的某神社前，僅以遮胸布遮住上半身重要部位，下身則穿著露出屁股蛋的超短牛仔短褲，讓網友罵翻：「拜託出國做功課好嗎？」直呼台灣人的臉都被丟光了。

原PO在Dcard曝光一名台灣年輕女孩在日本淺草某神社過度裸露的社群擷圖和照片。當事人在社群平台上表示，這是當天在日本的「羞恥任務」，因為兌現與日本人VIP預約見面，選擇在神社前做「人前露出」，僅以超短褲搭上兩塊遮胸布上衣，供日本粉絲圍觀拍照。照片上傳到社群平台後，女孩也表示，網友若當日分享、按讚並留言，可抽出三位幸運兒觀看影片版。

此舉令原PO不滿：「在日本神社前這樣子超級不尊重，也太丟臉了吧！」並拜託國人出國做功課，什麼可以做、什麼不能做先弄清楚，切勿丟臉丟到國外去。看到該名女子還開放抽獎，原PO也怒批：「還抽獎咧，台灣人的臉都被丟光了。」

日本神社雖無嚴格規定遊客或參拜者必須穿著的服儀，但仍需避免穿著過於暴露或不雅的服裝，以表達出對神聖場所的尊重。例如過短的裙子、低胸的衣服或是露出過多肌膚的服裝，在參拜神社的場合皆不適宜。

網友們皆對該女的行徑搖頭，有人批評，不是露一堆就是性感、好看，把衣服當胸罩穿，又把褲子當內褲穿，簡直是妨害風化。也有網友指出，京都的真如堂就有貼出公告，禁止婚紗、Cosplay、奇裝異服，「果然每個告示背後都有故事。」