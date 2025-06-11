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相信「清真認證」被迫破戒！新竹五星飯店辦婚宴 穆斯林新人怒控吃到豬肉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名穆斯林新郎怒控新竹五星級飯店的婚宴菜餚竟加了豬肉，讓半數賓客破戒。示意圖／ingimage
一名穆斯林新郎怒控新竹五星級飯店的婚宴菜餚竟加了豬肉，讓半數賓客破戒。示意圖／ingimage

一名男網友昨(10)日在Dcard上揭露近日於新竹某五星級飯店設婚宴的惡夢，他表示一家人都是穆斯林，父親更是在台灣伊斯蘭教協會擔任要職，婚宴半數賓客也是穆斯林，但花費46萬元的婚宴上，竟吃到內含豬肉的喜宴菜餚，新郎要求飯店需全額退費並公開道歉。

新郎表示，會選中該家五星級飯店，是因為標榜著清真認證，才將這最重要的一天放心交給了它，認為飯店應該會對穆斯林有一定的理解和尊重，且在訂立合約時，內容提到「所有菜餚絕對不可含有任何豬肉或豬肉製品」，還提早半年向飯店確認特殊飲食需求。

未料在婚宴當天忙碌之際，卻有賓客向他們反映米糕油飯內有豬肉，包括新郎的父親，在吃到後都直接吐了出來。當天及事後新人一家頻頻向賓客道歉，直言這場婚宴讓他們打破了數十年來遵守的戒律，也讓新郎受訪時怒喊：「確認好多次是合約最重要的結果還出包」、「一輩子一次的事情，卻因為他們的疏失，毀了我這輩子最重要的一天。」

新郎一家向飯店反映後，飯店疑似想讓廚師承擔責任，在免除4萬多元的服務費後，原本說廚師因即將離職「態度漫不經心，才出現疏忽」，後來又改口說廚師因為作業疏失，已自請離職以示負責。

新郎相當不滿飯店的危機處理措施，表示婚宴讓賓客破戒吃到豬肉，是踐踏信仰、踐踏承諾，更羞辱到他們整個家庭和全體穆斯林的尊嚴，質疑該飯店標榜的「清真認證」難道只是虛設的一場表面功夫？也表示家屬希望的從來不是報仇或懲罰任何一個「個人」(廚師)，但飯店集團卻用這種方式(廚師請辭)以示「負責」。

新郎表示，一家人為了向賓客道歉，除了退還當天的禮金，並提供後續賠償。也希望飯店能公開正式道歉，全額退還本次婚宴費用，以補償新郎一家的實際經濟損失。除此之外，也要清楚說明其「清真認證」的有效性，提出具體改善措施，確保類似事件不再發生。

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