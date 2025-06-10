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每年出國3次算家境好嗎？ 過來人曝關鍵「飛這3地才算」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，如果一年到日韓玩2至3次，算是家境很好嗎？聯合報系資料照
一名網友好奇，如果一年到日韓玩2至3次，算是家境很好嗎？聯合報系資料照

台灣人喜歡出國旅遊日本南韓屢次成為國人最愛旅遊的國家。對此，一名網友好奇，如果一年到日韓玩2至3次，算是家境很好嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「一年出國2～3次算有錢人嗎？」為題，指出一個女生如果一年去日本、韓國2至3次，且每次都去玩一個禮拜，這樣算是家境很好嗎？

貼文一出後，多數網友都表示「我一年去2趟日本，一點都不有錢，只是把錢都拿來旅遊了」、「我朋友一般上班族，一年出國超過3次」、「我窮學生，一年出去兩三次你覺得呢？出國比國旅便宜」、「會消費哪有什麼厲害，要比就比有多少資產」、「還好，只覺得你假多，敢生小孩，我才覺得是有錢人」、「我也是一年出國大概2-3次，但真的不算家境好，只是爸媽都還有工作賺錢，而且也不需要我養，單純這樣而已」。

此外，也有不少網友點出「日韓消費並不高」，回應「日韓應該還好吧？短程機票也沒很貴，如果是一年去2～3次歐洲，那就會覺得家境不錯」、「常去歐美比較會覺得可能是有錢人，不光機票貴、物價高，還要有時間」、「日韓真的很便宜，尤其台灣很多省錢神人，頻繁去歐洲美國之類的才是真正的有錢人」、「如果是去歐洲、美洲、南半球，那才真的是有錢有時間」、「日韓應該還好，而且現在很能搶便宜機票」、「日韓現在都有很便宜的機票跟住宿了」。

美國 日本 南韓 出國旅遊

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