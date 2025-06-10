沒辦法正常看？追劇看電影必開「2倍速」 兩派網友掀論戰

你會用倍速觀看影片嗎？一名網友分享，自己很習慣開1.5或2倍速來看影片，某次看了朋友推薦的短劇，但卻因不能調整倍速而感到焦躁。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在不開2倍速真的看不下去」為題，指出自己看影片通常都會開1.5或2倍速，只要講話節奏、轉場稍微慢一點，就會想要加速，完全沒有耐性等待鋪陳。

這名網友進一步說明，近期朋友傳了一個短劇，正覺得節奏太慢想加速時，發現沒有辦法調整，而感到相當焦躁，才發現自己沒辦法用正常速度看影片。他也指出，之前有導演說過「加速追劇、看電影，其實都是不尊重作品的行為」，但他認真覺得自己已經回不去了。

貼文一出後，不少網友都表示「我連YT都堅持原速」、「我是老派人，追劇都照正常速度看」、「為了要看而看，無法細細品味其實蠻可悲的」、「還是人生也兩倍速前進好了」、「不用感到抱歉，因為沒辦法品味一部好作品是件很可憐的事」、「好作品細細品嘗是一種享受」。

不過，也有一派網友力挺原PO，回應「拍出廢話連篇的爛戲，又尊重觀眾了嗎？」、「合理，看到沉悶的部分也會快轉」、「有些爛劇情根本直接猜到一定要加速跳過的啊」、「導演自己用慢鏡頭拖時間騙錢，反過來怪觀眾不尊重作品？那導演有尊重觀眾的時間和血汗錢嗎？」、「我都至少1.5倍速，不然太多了看不完」、「寫書的作者會怪人速讀嗎？資訊的消化速度本來就因人而異」。