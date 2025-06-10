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沒效率？他點無糖茶等7分鐘才拿到 網見手搖飲品牌爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己住在新北永和，有一條街開滿飲料店，讓她相當好奇「為什麼手搖飲店明明已經很飽和，還會有新的飲料店開個不停？」示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己住在新北永和，有一條街開滿飲料店，讓她相當好奇「為什麼手搖飲店明明已經很飽和，還會有新的飲料店開個不停？」示意圖／Ingimage

台灣人愛喝手搖飲，路人隨處可見飲料店。一名網友分享，近期到一沐日點了一杯無糖茶，卻也等了7分鐘才拿到，好奇店員明明比客人還要多，為什麼出餐速度這麼慢？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「沒人發現一沐日效率廢到炸掉嗎？」為題，指出近期到一沐日買飲料，現場只有3個客人，店員則是有6位，點了一杯無糖茶，最後等了7分鐘才拿到，讓他直言「同樣需求換到其他品牌，30秒就拿到飲料了」。

貼文一出後，不少網友都表示「真的，不懂為啥一沐日動作這麼慢」、「超慢，裡面塞五六個人在飄」、「真的有比較慢，有感」、「天仁是茶葉現泡的也差不多七分多鐘」、「反正店員領時薪，做慢一點輕鬆又不扣錢」、「它是外送名店啊…外送單一次都是十杯二十杯起跳，才會有這種錯覺」。

不過，也有部分網友質疑是故意放慢速度，指出「重點是裡面員工一堆，做杯飲料還要那麼久，不是故意慢慢做我才不信」、「拖久一點就能拖成排隊人潮了，在下商業方面略有小成，特以此為你解惑」、「故意拖延，造成排隊人潮假象」、「跟以前清玉一樣，製造排隊假象」、「跟彰化蛋黃酥一樣，結慢點製造人潮」。

手搖飲 店員 外送

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