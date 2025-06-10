她問還有人想移民美國？在地人嘆美國夢幻滅 揭年薪分水嶺「相當辛苦」

談到移民選擇，美國往往是許多人的首選，但近年來隨著社會動盪與各類事件頻傳，愈來愈多人開始猶豫。近期，就有網友在Dcard上po文詢問，「現在還有人想移民美國嗎? 」引發網友熱議。

原PO在文中表示，經常聽到身邊朋友暢聊美國夢，幻想到當地體驗電影中的生活，但隨著美國推出的各項政策以及其導致的議題，治安愈來愈差，特別是加州。現在留美的國際生還得面臨遣返回國。最後，原PO在文末直言，「現在真的還會有人想去美國嗎？還是現在在美國的人已經開始想辦法去其他國家了？」

有不少網友直言，許多懷抱「美國夢」的人根本沒在美國生活過，僅透過濾鏡看待這個國家。其中，有位曾居住在美國的網友表示，紐約街頭吸毒街友隨處可見，公園內甚至能目睹毒品交易，地鐵與大眾交通工具瀰漫大麻與尿騷味。他強調，校園霸凌、種族歧視與白人至上問題依然嚴重，加上合法槍枝與毒品問題導致治安堪憂。該網友更進一步表示，若年收入未達10萬美元（約新台幣299萬元），在美國生活其實相當辛苦，且達到10萬美元以上的收入後，又會成為全球稅收對象。相較之下，該網友認為台灣治安仍優於美國，但強調是建立在能妥善處理兩岸問題的政府為前提。

但也有不少網友持反面觀點，指出台灣房價過高，年輕上班族難以負擔，租屋市場對老人也不友善。相比之下，美國普通白領年薪8~9萬美元（約新台幣239萬至269萬元），知名科技企業則達15~20萬美元（約新台幣449萬至598萬元），雖然房價高昂，但整體生活「有希望多了」。更重要的是，美國不管是職場、調薪還是交通，普遍都比台灣更友善。

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