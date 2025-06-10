圖文畫家長期「偷拍捷運路人」不雅照 粉絲驚呆：甚至沒打馬賽克

近期偷拍事件頻傳，一位圖文畫家也被粉絲發現多年來偷拍捷運路人，並上傳到小帳公開調侃，粉絲震驚之餘怒揭惡行，引發網路熱議。後該圖文畫家刪除相關貼文及帳號，發出道歉聲明，表示「會好好檢討並更加謹慎對自己的言行負責」。

原PO在噗浪發文指出，一位在instagram追蹤數逾4萬的圖文畫家，長期在備用帳號上傳偷拍路人的照片，並稱之為「臺北捷運觀察日記」，內容包含乘客不雅姿態、情侶相擁、手機畫面等，照片清楚呈現被拍者容貌，沒有任何遮蔽，甚至還在留言教人如何偷拍。原PO氣炸表示「無比慶幸自己一直沒買到他兔子娃娃周邊，要不然我可能會氣吐」。

事件令網友一片譁然，「太噁了」、「這什麼超級沒水準的人？」、「驚呆⋯⋯甚至跟本人買過本子」、「真的好噁，連碼都不碼，發之前都不過腦嗎？誰會想被陌生人拍照發到網路上」、「好噁喔偷拍還這麼高調真的下地獄」、「已退追。偷拍路人手機、抱抱等貼文有好幾個喜歡的圖文創作者按讚，醫療圈和彩虹圈都有，好崩潰」、「身為曾是被偷拍的受害者，看到曾喜歡過的創作者也是加害者真的感到很痛苦」、「他有提到不要檢舉他，心中應該是知道不行的吧？然後翻了下真的發很多偷拍別人手機螢幕的，甚至有錄影」。

事發後該圖文畫家緊急刪除相關貼文、關閉問題帳戶，同時發表道歉聲明，表示自己已深切了解該行為的嚴重性及負面影響，對被拍者及因貼文感到不適者鄭重道歉。並感謝揭發此事的網友，讓他意識到自己平時的舉動不當，「我會好好檢討並更加謹慎對自己的言行負責」。