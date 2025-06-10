不要講不聽！開刀前最怕病患做1事 護理師：別為2000元賭命

美甲雖美，但別讓它成為手術中的「隱形殺手」！一位曾任醫學中心麻醉專科護理師的「麻姐」近日在社群平台「Threads」發文，語重心長地呼籲病患，開刀前請務必卸除所有手腳指甲上的美甲產品，「不要為了2000元的美甲，忽略你們的生命」。

麻姐指出，血氧監測（SpO₂）是麻醉期間極為重要的安全指標，靠的是「光線穿透真實的血管組織」來判讀氧氣濃度，若指甲塗有光療、指甲油或水晶膠等物質，就可能導致光線無法準確穿透，使監測結果失真甚至無法讀取數值。這就像「開車沒安全氣囊」，極度危險。

麻姐直言，麻醉時最怕遇到「全手全腳都光療」的病人，明明早就知道要做手術，卻只願意卸除一根手指的美甲，或以「來不及卸」為藉口推託。她提醒：「一條都大於2000元」、「答應我，不要為了2000元美甲，忽略你們的生命。」

此文引發超過3萬人按讚、網友熱議。有曾經歷急診手術的網友表示，「手術前硬是摳掉美甲，命比較重要」。也有人分享，「診所只叫我卸一隻，還好去醫院前有自己查清楚，後來全卸才避免出問題」。

還有不少美甲師和病患提出疑問，例如「只剩一層透明底膠會不會影響監測？」、「手有做光療，但腳沒有的話呢？」麻姐表示，透明底膠尚可容許，但只要有顏色或光療，最好都卸除乾淨，而腳指甲雖然較遠、被布單蓋住難以察覺，但若手指無法讀取血氧時，腳趾反而成為備用選項，因此腳上的美甲同樣不容忽視。