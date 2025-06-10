路上都是！台灣人瘋「1料理」 一票網友看衰：又要被玩爛

近期酸菜魚在台灣餐飲市場快速竄紅，成為不少民眾的新寵。但隨著店家大量出現、口味推陳出新，網路上也出現不少質疑聲音，不少網友擔心這波熱潮恐步上過去「一窩蜂開店、最後集體退場」的後塵。

有網友在PTT以「台灣又要把酸菜魚搞爛了嗎？」為題發文，直言吃過的人都知道中國酸菜魚主打「麻、香、辣」口感，「結果現在一堆魔改版，不是水果湯頭就是清爽養生，完全沒靈魂」。說配合台灣口味改良，導致風味失真。

原PO認為，不只口味變異，酸菜魚品牌短時間內密集展店也引發討論。這種現象讓人聯想到過去的「蛋塔風潮」、「清玉手搖飲」等案例，從紅極一時到門市銳減，都是因為缺乏產品競爭力與品牌差異化。

文章一出不少人認同留言，「本來就難吃」、「跟風仔會買單就好」、「中國玩剩的東西」、「這種噱頭店都要早期開出名聲才能賺」、「就很奇怪，怎麼會有人喜歡這種工業酸」、「又酸又辣就是掩飾難吃」、「吃過一次，這輩子不會再吃」。

但也有人認為，「口味很合啊，只是CP值超級低」、「蠻好吃的吧，但太便宜的店家確實不好吃」、「台灣本來就要改湯能喝」、「台灣人跟閩粵一樣，喜歡喝湯」、「感覺最近改推秤重麻辣燙了」、「酸菜魚在中國太辣，原口味台灣人吃不下」。