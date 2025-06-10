快訊

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

WWDC 2025／超划算！蘋果3款AirPods免費升級 可當相機遙控器、支援專業錄音

聽新聞
0:00 / 0:00

路上都是！台灣人瘋「1料理」 一票網友看衰：又要被玩爛

聯合新聞網／ 綜合報導
酸菜魚。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
酸菜魚。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

近期酸菜魚在台灣餐飲市場快速竄紅，成為不少民眾的新寵。但隨著店家大量出現、口味推陳出新，網路上也出現不少質疑聲音，不少網友擔心這波熱潮恐步上過去「一窩蜂開店、最後集體退場」的後塵。

有網友在PTT以「台灣又要把酸菜魚搞爛了嗎？」為題發文，直言吃過的人都知道中國酸菜魚主打「麻、香、辣」口感，「結果現在一堆魔改版，不是水果湯頭就是清爽養生，完全沒靈魂」。說配合台灣口味改良，導致風味失真。

原PO認為，不只口味變異，酸菜魚品牌短時間內密集展店也引發討論。這種現象讓人聯想到過去的「蛋塔風潮」、「清玉手搖飲」等案例，從紅極一時到門市銳減，都是因為缺乏產品競爭力與品牌差異化。

文章一出不少人認同留言，「本來就難吃」、「跟風仔會買單就好」、「中國玩剩的東西」、「這種噱頭店都要早期開出名聲才能賺」、「就很奇怪，怎麼會有人喜歡這種工業酸」、「又酸又辣就是掩飾難吃」、「吃過一次，這輩子不會再吃」。

但也有人認為，「口味很合啊，只是CP值超級低」、「蠻好吃的吧，但太便宜的店家確實不好吃」、「台灣本來就要改湯能喝」、「台灣人跟閩粵一樣，喜歡喝湯」、「感覺最近改推秤重麻辣燙了」、「酸菜魚在中國太辣，原口味台灣人吃不下」。

餐廳 酸菜魚

延伸閱讀

融資買債ETF慘被追繳！網友怒揭投資陷阱 PTT熱議「低風險神話破滅」

香菜、榴槤、咖啡3款「邪惡系」零食網友瘋搶 通路推薦創意搭配挑戰味蕾

在家自製「星巴克特選經典拿鐵」！雀巢首次引進星風味

拿坡里「蔥花肉鬆餅皮」好台味！必勝客外帶大披薩199

相關新聞

路上都是！台灣人瘋「1料理」 一票網友看衰：又要被玩爛

近期酸菜魚在台灣餐飲市場快速竄紅，成為不少民眾的新寵。但隨著店家大量出現、口味推陳出新，網路上也出現不少質疑聲音，不少網友擔心這波熱潮恐步上過去「一窩蜂開店、最後集體退場」的後塵。

不要講不聽！開刀前最怕病患做1事 護理師：別為2000元賭命

美甲雖美，但別讓它成為手術中的「隱形殺手」！一位曾任醫學中心麻醉專科護理師的「麻姐」近日在社群平台「Threads」發文，語重心長地呼籲病患，開刀前請務必卸除所有手腳指甲上的美甲產品，「不要為了2000元的美甲，忽略你們的生命」。

10人有1人秒回家！機場接送司機必問1句話 網讚：乘客的天使

在出國前，務必要檢查護照、錢包等貴重物品有無攜帶。一名從事多年機場接送的網友發文，稱他最常跟客人說的話是護照、手機、錢包帶了嗎？根據經驗，每10人就有1人跑回去拿，而貼文也引來許多網友表達感謝之意，大讚果然是「老司機」。

富人上台大機率是窮人6倍！作家：讀書已難翻轉階級 要靠婚姻

現今社會中，讀書真的能實現階級翻轉嗎？網紅作家「藍白拖」發文，根據資料顯示，有錢小孩考上台大的機率是窮人小孩的「6倍」，階級流動趨向兩極，讀書不再是階級流動的關鍵，他認為，反而是「婚姻」才能實現階級翻轉。

沖繩租車加錯油遭罰8萬！夫妻怒吼「被敲竹槓」 網不挺：還有其他損失

一對台灣夫妻赴沖繩旅遊，卻在還車前「加錯油」導致維修費暴漲！原PO在《爆料公社》發文表示，他們於5月26日抵達沖繩，租了一台三菱休旅車。沒想到5月29日準備還車前3分鐘，先生在租車公司指定的加油站加油時，誤將應加的「輕油」錯加成「高級汽油」，事後遭索取維修費40萬日圓（約新台幣8.3萬元）。

日本1元硬幣藏神用途！她實測3週證實：真的有效

家中廚房最常使用的就是流理台及水槽，一名網友分享，終於找到日本1元日幣的實用功能，只要丟2枚在水槽提籠，實測三周，不特別清潔也一樣乾淨。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。