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10人有1人秒回家！機場接送司機必問1句話 網讚：乘客的天使

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事多年機場接送的網友分享最常問客人的話。示意圖，非新聞當事人及車輛。 聯合報系資料照
一名從事多年機場接送的網友分享最常問客人的話。示意圖，非新聞當事人及車輛。 聯合報系資料照

在出國前，務必要檢查護照、錢包等貴重物品有無攜帶。一名從事多年機場接送的網友發文，稱他最常跟客人說的話是「護照、手機、錢包帶了嗎？」，根據他的經驗，每10人就有1人跑回去拿，而貼文也引來許多網友表達感謝之意，大讚果然是「老司機」。

一名網友在Threads發文，表示他做機場接送7到8年了，在客人上車後，他習慣問的第一句就是：「請問護照、手機、錢包、鑰匙帶了嗎？」通常每10個客人中就會有1人跑上樓去拿。

此文一出，不少網友對原PO道謝，「之前出差真的都靠接送的司機大哥提醒，一上車一個個被點名，不然清晨的飛機總是還沒睡飽就出門，有人貼心的提醒真的很讚」、「難怪每次司機大哥都會這樣問？我心裡想怎麼這麼體貼」、「果然是老司機」、「謝謝你守護了好多人的旅行」、「您是所有客人的天使」。

也有網友分享忘記帶重要物品的經驗，「有次我是以上都檢查過ok，但到了機場，發現忘記帶羽絨外套」、「不久前某次真的是這樣，當場讓Uber司機繞回頭去拿護照」、「我在客運上遇過，老公帶到過期的護照，然後他們的飛機是一個禮拜只有一班，被老婆罵整路」、「我曾經讓司機開到苗栗折回台中去拿護照」。

也有網友分享其他司機會特意提醒的事項，「半夜送機我還會提前一天提醒帶方便早餐去機場吃，才不會餓肚子」、「我有一次叫接送，司機也說：『歡迎搭乘旅途愉快，提醒您手機錢包鑰匙外幣都帶了嗎？護照有攜帶了嗎？有空記得確認一下護照有沒有過期？』」、「還要再加上假牙、手錶、充電器」、「還要提醒門窗瓦斯都關了嗎」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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護照 計程車 機場 出國旅遊

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