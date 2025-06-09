富人上台大機率是窮人6倍！作家：讀書已難翻轉階級 要靠婚姻

現今社會中，讀書真的能實現階級翻轉嗎？網紅作家「藍白拖」發文，根據資料顯示，有錢小孩考上台大的機率是窮人小孩的「6倍」，階級流動趨向兩極，讀書不再是階級流動的關鍵，他認為，反而是「婚姻」才能實現階級翻轉。

網紅作家藍白拖在臉書發文，他貼出新聞報導的數據，分析6點關於台大與階級流動的觀點。報導提到，富人小孩考上台大的機率是窮人小孩的6倍，有51%的台大學生，來自於前20%的高所得家庭，富人上台大已很常見，代表「教育」無法成為階級流動的管道。

藍白拖指出，因為富人和窮人的差距，階級流通越來越「兩極」，富人越來越富，窮人越來越窮，至於該怎麼實現階級翻轉？AI表示，除了公職、高考和創業外，「婚姻連結」最為重要，藍白拖認為，現今時代不再靠讀書翻轉階級了，而是要靠「婚姻」才能。

此文一出，不少網友認同他的觀點，認為富人獲取的資源本就較多，也比較聰明，「學生時代有些同學，光應付家裡的超窮父母，就沒時間看書了，有錢做什麼事都容易成功，容錯率也很高，這很合理」、「本來就是了，不會有人覺得教育是公平的吧，比的就是家庭資源的總體戰」、「因為富人家族ㄧ般來說智商高」、「正常，富人小孩生活上需要擔心的事情少很多」。

但也有網友認為應拿出其他大學數據，否則有偏差，也指出上頂大不代表之後會變富人，此數據不應直接拿來下定論，「只比台大容易有數據偏差，應該要拿所有大學或做大學分類來比較，搞不好比例最高的是其他大學」、「富人家小孩上台大跟上台大後會不會變富人，應該是獨立事件，階級流動依現代科技，學歷應不是重點，再看看」。