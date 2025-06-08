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沖繩租車加錯油遭罰8萬！夫妻怒吼「被敲竹槓」 網不挺：還有其他損失

聯合新聞網／ 綜合報導
一對台灣夫妻赴沖繩旅遊，卻在還車前「加錯油」導致維修費暴漲！示意圖。圖／聯合報系資料照片
一對台灣夫妻赴沖繩旅遊，卻在還車前「加錯油」導致維修費暴漲！示意圖。圖／聯合報系資料照片

一對台灣夫妻赴沖繩旅遊，卻在還車前「加錯油」導致維修費暴漲！原PO在《爆料公社發文表示，他們於5月26日抵達沖繩，租了一台三菱休旅車。沒想到5月29日準備還車前3分鐘，先生在租車公司指定的加油站加油時，誤將應加的「輕油」錯加成「高級汽油」，事後遭索取維修費40萬日圓（約新台幣8.3萬元）。

原PO指出，加油前油箱其實還有七分滿，當下雖有租車公司人員告知車輛將送往車廠維修，但因趕著搭機返台，他們只能先刷卡支付40萬日圓。未料回國後主動聯繫對方，才發現車子根本尚未送修，之後對方又表示維修費將提高至43萬日圓。

事主坦言，加錯油確實是他們的疏失，但車上並未標示應加油種，也懷疑報價是否合理。他表示，查詢台灣類似情況的行情價約為新台幣1萬5千元，兩者落差極大。他們希望能與租車公司理性協商，卻多日未獲進一步回覆。

截至6月6日，夫妻再次聯繫對方，租車公司仍堅持需支付超過40萬日圓的維修費用，讓原PO不滿發文求助：「我們願意承擔我們的疏失，但希望承擔的是合理價，40萬日幣我們感到被敲竹槓！」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我去日本旅遊、自駕沖繩、本島好幾次了，正常都會給你們一張單子，就算什麼都沒有給你們，出發前也要問車子加什麼油，加錯油，他們的營業損失費呢？就算貴，也是要摸摸鼻子認了」、「日本行情價就是這樣，要不要貼給你們看，而且應該還包含拖車費」、「柴油加到汽油，發動吸入引擎是得洗油箱跟引擎的，營業損失跟維修費用當然算你們的，還敢說被敲」、「台灣加錯油清洗，至少都是5萬起跳，看廠牌還有機會破10萬，1萬5千元是不是看到摩托車啊」。

爆料公社 沖繩 日本 加油站

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