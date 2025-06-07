桃機ATM日語配音超厭世！網全笑翻：沒錢又不給加班費

你有使用過外幣ATM嗎？一名網友分享，發現桃園機場的兆豐銀行ATM操作時竟然有日語配音，但聲音聽起來超像厭世大叔，讓她笑稱「到底是誰配音的？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一位日本網友在instagram表示，發現兆豐銀行的外幣ATM日語配音很有趣後，每次到台灣都會故意用這台ATM將日幣換成台幣，就為了聽到機器說「お取引終了〜〜♪（交易完成）」。

由於聲音實在太過厭世，台灣網友發現後也忍不住笑稱「兆豐銀行ATM日語到底是誰配音的？」，並將影片分享到Threads上，吸引不少網友都笑回「馬上想到他們銀行的保全阿北，即視感好強」、「彷彿有位無奈的員工在ATM後面一樣」、「很明顯為了省錢，找學過日文的台灣員工配音而已，而且還不是程度非常好的那種」、「相當真實，彷彿機器裡面坐著一位無奈的員工在值班」、「好像有一個真人躲在後面」、「有夠厭世的台灣腔調日語」、「感覺是硬被找來的行員，配音沒錢拿又不給加班費，於是很厭世的配音」。