日本1元硬幣藏神用途！她實測3週證實：真的有效

家中廚房最常使用的就是流理台及水槽，一名網友分享，終於找到日本1元日幣的實用功能，只要丟2枚在水槽提籠，實測三周，不特別清潔也一樣乾淨。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，日本旅遊最難用的1元日幣，竟然是廚房小幫手，只要把水槽提籠內的食物渣渣倒掉後，放入2枚1元日幣，不用特別刷洗，水槽提籠就能維持相當乾淨，直言「實測三週，真的超級有效！」。

貼文一出後，不少網友都驚呼「感謝分享，馬上去找出日幣來試試」、「1圓好厲害！」、「太好了，我皮包一堆」、「找到優秀伴手禮！每個人發2元，比買餅乾那些更省」、「突然好想找1元日幣」、「可惡要回國前，一元都捐了」、「哇！太厲害了」。

此外，也有網友分享丟鋁箔紙也可以達到同樣功效，回應「用鋁箔紙揉成小球，丟三顆也超有效」、「鋁箔紙揉一揉也可以喔，我也在脆上學到的」、「我是用兩坨鋁箔紙球！」、「之前有人說鋁箔紙揉成一顆小球丟進去也可以」。

事實上，鋁具有抑菌效果，與水接觸會產生微量的鋁離子，有一定程度的抗菌或抑制黴菌與細菌滋生的效果。