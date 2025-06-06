她在好市多買羽衣甘藍葉回家煮 打開超驚嚇：好大一隻「蠶寶寶」

美式賣場好市多的商品種類齊全，價格又實惠，總是吸引不少消費者光顧。日前有一名女網友在好市多買了羽衣甘藍葉，沒想到竟然發現上頭出現一隻「蠶寶寶」，讓她不知所措。貼文引起熱議，不少人安慰地說「沒農藥很健康」。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出一段影片，她說日前從好市多買了羽衣甘藍葉回家分兩次煮，第一次煮的時候沒有什麼異樣和發現，但第二次就看到葉子上有一條相當大隻的蟲在蠕動，讓她傻眼又害怕。從影片中看到這隻蟲身體的顏色和葉子都是綠色，兩者幾乎融為一體，不仔細看真的看不出來，這也讓原PO當下不知該如何處理。

不少人看了打趣地說，「養起來，變成蝴蝶或是蛾就很可愛了」、「真的要養起來，這麼肥，勾椎（可愛）、「優質蛋白質」、「買菜還附贈品」、「好肥喔！賺到可加菜了」；還有網友建議直接拿到戶外放生就好，不用太緊張。

多數人安慰原PO至少蔬菜沒有農藥，「沒有農藥」、「有機的」、「把菜蟲拿掉，然後水洗乾淨就好，真的不用太訝異，因為非常正常」、「沒有農藥很好啊！把菜蟲拿掉就好，妳怕蟲的話可以買添加農藥的」、「果然是天然無毒的蔬菜」、「蟲敢吃代表無藥」、「無農藥，讚啦」。

還有內行網友分享經驗，「羽衣甘藍菜本來就很多毛蟲，全綠蔬菜皺摺又多，容易躲藏，買回來趁新鮮洗乾淨，趕快搶在毛蟲還沒長大前吃完才是王道」。