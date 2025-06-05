共享經濟？他偷用朋友全新充電線被要求出半價 眾網揪原因：誰都會不爽

共享經濟盛行，自行車、機車、汽車甚至連辦公室都能共享消費，還有何物不能共享？一名網友和朋友共同承租一間辦公室，不料原PO誤用朋友新購入的手機充電線，反被對方要求付費，原PO自認不合理，反被鄉民揪出一錯誤直呼「誰都會不爽吧」。

一名網友在Dcard以「朋友發現我用她的充電線後」為題發文，他表示和朋友共同承租一間共享辦公室，某日朋友從蝦皮訂了一條235元的手機充電線，因為放在雙方辦公桌中間，「想說跟她很熟，所以也沒注意哪條線是她的哪條線是我的，就用了」。

想不到原PO被發現正在使用充電線，朋友於是傳訊表示手機充電線是新買的，直言若要共用的話能否付一半價格。原PO表示，看完訊息當下自認因為雙方熟稔，因此才沒有特別在意誤用對方充電線一事，如今朋友卻要求付費共享，「請問大家這樣是合理的嗎？應該要跟朋友分擔一半的錢嗎？」

貼文曝光後，許多網友認為原PO應該負擔一半價格，「合理啊，你幹嘛用別人的東西還不給錢，你們很熟，共享辦公室的租金就你付一付，皆大歡喜」、「蠻合理的啊！」、「她在暗示你不要亂用她的東西，不然就付錢」。

此外，也有不少人指出重點不在錢，而是原PO朋友感到不受尊重，「新買的東西被別人沒問就用，誰都會不爽吧」、「道歉吧，她不是為了錢才這樣說，下次跟別人借東西要先得到同意尊重其他人」、「雖然是小事，但感覺你不是很尊重對方。就算對方是很熟的朋友，事先詢問告知的禮貌還是應該要有的」、「我覺得不是真的熟不熟或者在乎那個小錢，而是沒被想到需要被尊重的問題」。