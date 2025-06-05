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握有「主管的祕密」不能說他很痛苦 網勸不要去淌這混水

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現主管偷加班時數的秘密，又不能四處宣揚，但憋在心裡實在很痛苦，於是貼文宣洩心中苦悶，同時想知道網友們若遇到同樣事情，會怎麼做呢？圖／ingimage
有網友發現主管偷加班時數的秘密，又不能四處宣揚，但憋在心裡實在很痛苦，於是貼文宣洩心中苦悶，同時想知道網友們若遇到同樣事情，會怎麼做呢？圖／ingimage

若是你發現主管的小祕密，而這祕密又傷害了公司的利益，你是維護正義向上舉發呢？還是明哲保身，直接當做沒這回事？有位網友就發現主管偷加班時數的秘密，又不能四處宣揚，但憋在心裡實在很痛苦，於是貼文宣洩心中苦悶，同時想知道網友們若遇到同樣事情，會怎麼做呢？

原PO在Dcard以「主管的祕密」為題貼文說，去年就發現主管會竄改他自己的加班時數和休假時數。他申請加班補休時數給更高主管審核時皆為實際時數，但當申請單審核完畢後，他在後台自己調整時數，例如當時申請加班時數為2小時，他在後台自行改為4小時，這樣加加減減也偷了幾天去了。原PO發現當下沒什麼動作，只是默默的觀察而已，不過這件事情憋在心裡實在很痛苦。

網友們在看完貼文後，紛紛留言勸原PO不要去淌這混水，「我會選擇『不關我的事』公司沒有做好內控，是人資跟公司的責任，不會去淌這混水」、「主管平常沒有針對你會裝不知道，除非不爽想離職會捅出來」、「我會裝不知道，除非主管對我很差。我主管常常拿公司叫的貨去賣給同業，但因為每次拿出去的東西都是很零星，很少，因為公司都是大量叫貨，所以帳面上也不會太明顯，賣的錢他自己收」。

當然也有見獵心喜的網友建議說，「掌握主管的把柄是向上管理的第一步，很棒」、「留證據，哪天主管弄你，再弄回去」。也有人建議比較安全的做法「先私底下問問大老闆的想法，也同時保存證據，跟他說最近別間公司有這樣的情形，問他的意見，如果他根本不在意，就沒差。很在意，就直接爆料啦」。當然也有正義達人認為「可以寫信給他的直屬主管告知有這個情況存在，一般直屬主管都是要處理的，對上對下都要有交代，做你認為對的事即可」。

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