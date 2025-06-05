同事上班猛嘆氣發出負能量 網忍不住問原因卻遭「已讀不回」

辦公室群像錄，有人埋首於工作中，未有半刻停歇；有人是忙著跟同事聊的熱火朝天做足人際關係，但遇上愛嘆氣的同事，多數人選擇忽略不理，但次數多或頻率高時，其實也是一種干擾。

一名網友在Dcard以「同事一直發出負能量」為題發文，他抱怨同事除了每天都在嘆氣，時不時還會發出「嘖」聲。此外，這位負能量滿滿的同事，用滑鼠和鍵盤時也都很大聲，甚至還會跺腳，彷彿要全辦公室的人都知道他不開心。

原PO提到，曾當面詢問對方為何一直嘆氣，想不到遭「已讀不回」。好奇心驅使之下，原PO曾計算該同事一天總共嘆氣92次，詢問ChatGPT甚至得到「可以去申請一天嘆氣最多次紀錄」。

面對負能量爆棚的同事，原PO認為工作順利時還能忍受，但當諸事不順、又必須聽同事的嘆氣噪音時就十分鬱卒。原PO提到，曾向公司長官反映同事嘆氣、嘖嘖聲擾人，無奈只得到「忍一下」的答覆，因此才PO文，希望眾多鄉民能提供解方。

貼文內容引起網友們注意，有人留言，「這種人就是討拍，一直嘆氣尋求關注，去問為什麼嘆氣，他們就會滔滔不絕的自己說出來」、「我同事也有這種人，第一次問他會說你們不懂，我繼續問他就說了，說完後我發現我真的不懂」、「這種人真的超討厭，我隔壁同事也是這樣，很愛刷存在感」、「忍不住想嘆氣，可能覺得做這個人生真的沒望了」。

此外，有網友建議原PO專心上班即可，「如果夠忙其實根本不會注意到旁邊的人在幹嘛」、「如果工作不用一直跟別人交流，戴耳機如何？」；有些人緩頰說，「嘆氣可以放鬆緊繃的心情，我胸悶的時候就會深呼吸或者嘆氣，把氣吐出來」、「其實還好啦，嘆氣其實跟吐氣聲差不多，一般呼吸聲差別不大，通常嘆完氣放鬆心情後會稍微更加專注於工作上，畢竟忙起來的時候真的緊繃到爆炸」。