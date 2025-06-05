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國人一年吃7億顆 鳥蛋為何總泡水裡？專家揭秘：接觸太多空氣易變質

聯合新聞網／ 綜合報導
鵪鶉蛋的營養成分豐富，不輸雞蛋。示意圖／ingimage
鵪鶉蛋的營養成分豐富，不輸雞蛋。示意圖／ingimage

「鳥蛋」是許多人心中的童年回憶，不僅能在火鍋、佛跳牆中找到它的存在，「烤鳥蛋」更是夜市的經典美食！不過鳥蛋既不是加工食品、也不是迷你雞蛋，而是貨真價實的「鵪鶉蛋」。

專業菜販廖炯程在臉書粉專分享，台灣人一年可以吃掉約6億到7億顆鳥蛋，而常見的鳥蛋其實是來自雉科的「鵪鶉」，牠們飼養容易、體型小、產蛋量高，是名副其實的「產蛋機器」，每隻一年可以產將近300顆蛋，台灣有登記的養殖場就有200萬隻以上。

由於產量龐大，現今的鳥蛋從煮熟到剝殼基本上都是自動化處理。至於市售熟鳥蛋的蛋黃為什麼都能整齊至中，是因為鵪鶉蛋加工廠有一段工序叫做「導正蛋黃」，就像夜市烤玉米的機器一樣，是一種邊旋轉邊加熱的過程，讓每一顆的蛋黃都能維持在正中間。

他也提到，鳥蛋的大小雖然只有雞蛋的五分之一，營養成分卻相當驚人。其鐵含量比雞蛋高，適合補血補氣；蛋白質、維生素B群、鋅、磷也不輸雞蛋；且熱量低，膽固醇含量適中（4-5顆鳥蛋約等於1顆雞蛋），還富含豐富的卵磷脂。

不過鳥蛋隨著體積變小，保存期限也不長。廖炯程提醒，熟鳥蛋若不泡水，在室溫過高的環境、或接觸太多空氣，很容易就會變質，因此菜市場老闆才會說：「買回家沒有當天吃掉，要放水蓋過蛋面冰冰箱」，且早晚都要記得換水，1至2天內就必須食用完畢。

雞蛋 膽固醇 小鵪鶉

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