鴨血不是純的？雞血含量更高 內行人曝製作真相：混合後更滑嫩

說到「鴨血」一定離不開滷味、火鍋、麻辣燙，台灣人喜愛鴨血的程度不容小覷，但你知道，市售鴨血的成分其實不全然都是「鴨血」嗎？專業菜販廖炯程對外揭秘，其實「雞血」在成分中佔比更多，正確來說應該要叫做「禽血」。

專業菜販廖炯程日前在臉書粉專分享，市售的鴨血製品，其實是由雞血與鴨血混合而成，且雞血含量時常比鴨血還高，所以才被稱作「禽血」。不過民眾不用擔心，一切都是符合法規、衛生可控的食品加工方法。

他解釋，因鴨血產量不穩定價格又高，才會使用便宜的雞血來替代；此外，兩種血液混合後的口感更為滑嫩，符合現代消費者的需求，將成本壓低後，促使美味變得更平價。

廖炯程指出，禽血加工的過程遠比想像中還要謹慎，首先要在新鮮的血液中加入抗凝劑，防止凝固；再將雞血、鴨血混合，調配出最佳比例；經由高溫殺菌後，添加大豆蛋白與凝固劑使其成型；最後待其完全冷卻，才能包裝上市。

他也提到，禽血富含的營養價值非常驚人，不僅有豐富鐵質「以形補形」，還有蛋白質、維生素B群能維持精神與體力。另外，禽血中的鈣、磷、鋅等微量元素也不少。

禽血雖在製作過程中放入許多添加劑，但若適量攝取，並不會對健康造成影響。廖炯程提醒民眾，購買禽血時，挑選有品質信譽、有食品安全標章的商家，食用上才會相對安心。