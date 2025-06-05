根本不算菜？便當出現冬粉他崩潰 內行人：這是S級菜色

你最討厭的便當菜色是什麼呢？一名網友發文，曬出他的便當菜色，指出冬粉根本不算一道菜，不明白很多便當店喜歡把它當配菜。對此，有網友指出冬粉成本便宜，為便當店「S級菜色」，更有網友列出炒南瓜、蒸南瓜、三色豆等更不能接受的配菜。

一名網友在Threads發文，他PO出便當的菜色，從照片中能夠看出，便當裡有排骨、青菜、蒸蛋和冬粉，原PO直言冬粉根本不算「一道菜」，並詢問網友：「為什麼很多便當店都把冬粉當作一樣菜？」

此文一出，不少網友指出此菜色是「螞蟻上樹」，因為成本便宜，因此許多便當店喜歡將它當配菜，「成本問題，一點點乾貨泡水就能煮很多，而且烹飪速度快，出餐容易，面對大量快速的便當店根本是S級食材」、「這道菜叫做螞蟻上樹不是，雖然不是很健康的配菜，但是便當店炒的確實都蠻好吃的」、「冬粉是便當業者的最愛，成本最便宜，大多客人也喜歡」。

也有不少網友表示很喜歡這道菜，「只要便當選項中一樣是冬粉，我一定會請老闆，再幫我另外包30元，超愛炒冬粉」、「可是這很好吃耶」、「如果便當裡面有這道，我都會開心很久，既可以是主食又可以是配菜」、「我沒把他當菜，就好吃而已」、「螞蟻上樹我超愛的」。

也有網友舉出更不能接受的配菜，「炒南瓜或蒸南瓜能不能算是一道菜？我是無法接受的」、「三色豆才不是菜」、「米粉、米血、麵腸也不算菜」、「我覺得便當裡被當配菜很怪的，例如冬粉、馬鈴薯、南瓜」、「我更恨茄子」、「三色豆、電話線、蘿蔔炒蛋」。