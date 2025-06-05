快訊

輝達海外總部選定北士科哪塊地？蔣萬安：就是新光人壽得標的T1718

川普旅行禁令豁免7大類人士！球員2026年赴美踢世足賽免驚

交接鬧空城？李在明就任首日 龍山總統辦公室空無一人 直言「像墳墓」

道德教育變差？她嘆眾人漠視這「乘車禮儀」 網駁：車主說了算

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友稱越來越多人不知道乘客一人時要做副駕的「乘車禮儀」。示意圖／ingimage
一名女網友稱越來越多人不知道乘客一人時要做副駕的「乘車禮儀」。示意圖／ingimage

乘客只有一個人時，真的要坐在副駕駛座嗎？一名女網友發文，稱越來越多人不知道乘客一人時要做副駕的「乘車禮儀」，車主寧願放東西在副駕也不讓乘客坐，「道德教育」越來越差，對此，不少網友認為乘車禮儀應是「車主說了算」。

一名女網友在Dcard發文，表示根據「乘車禮儀」，當乘客只有一個人時，都要坐在副駕上，除非是長輩或長官才能坐後座，否則就會把駕駛當成司機，副駕放東西在後座也會影響安全。

原PO表示，越來越多車主不懂此禮儀，計程車就算了，連白牌車或自用車車主都寧願在副駕上放東西，也不願意讓人坐，感嘆台灣道德教育變得更差了。

此文一出，不少網友認為禮儀由車主說了算，「乘車禮儀是遵照車主的想法，畢竟這是他的車，而且這又不是什麼違規犯法的事，當然是按照車主的意思啊」、「車主怎麼舒服怎麼來，那是人家的車輪不到妳指指點點」、「乘車禮儀不就是車主最大嗎？讓妳坐後座就去坐後座」、「乘車禮儀本來就是讓車主感受好一點」。

也有網友補充真正的乘車禮儀，應要詢問駕駛的意見，「以乘車禮儀來說，應禮貌的問駕駛要坐副駕或後座，但是越來越多乘客以為應該遵照乘客的想法」、「以前的乘車禮儀或許真的是如此，但時代在改變，禮儀當然也會跟著改變，現在就是車主讓你坐哪就坐哪裡，要是不知道就問車主」、「與其遵守禮儀，不如直接問車主坐哪，還比較好」。

車主 計程車 副駕駛座

延伸閱讀

外送加點「時令青菜」送來他傻眼 網全笑翻：好像賺到

雨天不想濕腳…雨靴是正解？一票人推拖鞋 他曝可怕下場：比香港腳慘

北捷車廂門一開她愣住「以為回到阿嬤家」 畫面曝光笑翻網友

母高鐵站錄影遭抹紅公審！兒氣炸批「片面惡毒」 偷拍者引公憤急道歉刪帳

相關新聞

根本不算菜？便當出現冬粉他崩潰 內行人：這是S級菜色

你最討厭的便當菜色是什麼呢？一名網友發文，曬出他的便當菜色，指出冬粉根本不算一道菜，不明白很多便當店喜歡把它當配菜，對此...

道德教育變差？她嘆眾人漠視這「乘車禮儀」 網駁：車主說了算

乘客只有一個人時，真的要坐在副駕駛座嗎？一名女網友發文，稱越來越多人不知道乘客一人時要做副駕的「乘車禮儀」，車主寧願...

母高鐵站錄影遭抹紅公審！兒氣炸批「片面惡毒」 偷拍者引公憤急道歉刪帳

社群平台Threads興起後，其熱度與訊息快速擴散的特性已成網友爆料首選，不過也有人會利用它來「公審」路人。有網友就抱怨，媽媽只是錄影記錄生活，就被騷擾並拍照散布到Threads上，抹黑她在幫中國收集

墾丁沒救了？他發現1景點「CP值超高」 去過的都認證：贏過日本

許多國人抱怨國旅住宿貴又品質差，連假寧願選擇出國，也不願留在台灣玩。不過有網友近日規劃去墾丁，打算要去一趟屏東海生館...

「活著幹嘛」妙齡女被前男友騙、顧生病嬤負債60萬 網：還有希望

理財規劃是人生重要的練習題，日前有位女網友表示，她信貸欠了60萬元，每月薪水4萬元，有1萬元要繳貸款，而現在已經27歲了，對自己人生很絕望...

外送加點「時令青菜」送來他傻眼 網全笑翻：好像賺到

現代人為了方便，常常會叫外送服務。一名網友分享，近期點外送時，加點了一份「時令青菜」，原本預期會是常見的高麗菜、空心菜或地瓜葉，沒想到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。