道德教育變差？她嘆眾人漠視這「乘車禮儀」 網駁：車主說了算

乘客只有一個人時，真的要坐在副駕駛座嗎？一名女網友發文，稱越來越多人不知道乘客一人時要做副駕的「乘車禮儀」，車主寧願放東西在副駕也不讓乘客坐，「道德教育」越來越差，對此，不少網友認為乘車禮儀應是「車主說了算」。

一名女網友在Dcard發文，表示根據「乘車禮儀」，當乘客只有一個人時，都要坐在副駕上，除非是長輩或長官才能坐後座，否則就會把駕駛當成司機，副駕放東西在後座也會影響安全。

原PO表示，越來越多車主不懂此禮儀，計程車就算了，連白牌車或自用車車主都寧願在副駕上放東西，也不願意讓人坐，感嘆台灣道德教育變得更差了。

此文一出，不少網友認為禮儀由車主說了算，「乘車禮儀是遵照車主的想法，畢竟這是他的車，而且這又不是什麼違規犯法的事，當然是按照車主的意思啊」、「車主怎麼舒服怎麼來，那是人家的車輪不到妳指指點點」、「乘車禮儀不就是車主最大嗎？讓妳坐後座就去坐後座」、「乘車禮儀本來就是讓車主感受好一點」。

也有網友補充真正的乘車禮儀，應要詢問駕駛的意見，「以乘車禮儀來說，應禮貌的問駕駛要坐副駕或後座，但是越來越多乘客以為應該遵照乘客的想法」、「以前的乘車禮儀或許真的是如此，但時代在改變，禮儀當然也會跟著改變，現在就是車主讓你坐哪就坐哪裡，要是不知道就問車主」、「與其遵守禮儀，不如直接問車主坐哪，還比較好」。