母高鐵站錄影遭抹紅公審！兒氣炸批「片面惡毒」 偷拍者引公憤急道歉刪帳

社群平台Threads興起後，其熱度與訊息快速擴散的特性已成網友爆料首選，不過也有人會利用它來「公審」路人。有網友就抱怨，媽媽只是錄影記錄生活，就被騷擾並拍照散布到Threads上，抹黑她在幫中國收集台灣情報，怒斥是「片面且惡毒的行為」，並聲明將提告「不是把所有留言跟帳號刪掉就當沒這回事」。

近日陸續有民眾因拍攝街景、設施的動作被認為動機不良遭公審。有網友在Threads上發文表示，媽媽平常會用IG記錄生活，最近因眼睛不舒服，記錄方式從打字改成影片和限時動態，然而5月24日她到台中高鐵站接送親戚時，順手拍影片想記錄端午節與家人圍聚包粽子的心情，卻聽到一旁有人大喊「八九六四」之類的話。

原PO說，媽媽當下只覺得錄到別人聊天，便刪掉重錄一次，沒想到第二次竟有個女生衝到手機旁大喊「中華民國萬歲台灣獨立」，還拿起手機拍她，嚇得她以為遇到怪人攻擊，趕快離開原地聯絡家人。事後他得知媽媽遇到怪人的事，特地搜尋一下就發現她被人拍照放上網路公審了。

女網友偷拍並發文公審。圖／擷自threads

原PO指出，誠然近來有發生中國人拍攝直播的問題，但不該這樣不分青紅皂白、不問原由地抹黑他人，他心疼表示，媽媽熱愛生活、是土生土長的彰化人，如今卻被惡意騷擾欺負，「對於這種片面且惡毒的行為，我會採取必要法律手段來維護家人的名譽」。

文章發布並引起熱議後，發公審文的女網友也出面表示「真的很抱歉，願意當面跟您母親致歉」，同時刪除帳號資料及照片，此外她也到受害媽媽Threads下留言道歉，不過受害者似乎決定提告，僅回應「當面致歉的部分等到後續法律程序見面再連絡了，感謝」。

對此，不少網友也認為「這種突然衝向別人又大喊大叫的行爲，當然會覺得是遇到怪人啊！被這樣抹黑太過分了吧」、「支持提告」、「這種惡質的行為不該被姑息」、「道歉有用嗎？去跟法官說吧」、「做出這種事真的時候就要知道會有什麼下場吧，現在在這邊裝可憐，超可悲」、「支持提告！可以公開發文，不公開道歉，還刪文刪帳號，有夠瞎」、「有時候真搞不懂這些人，一邊靠北228、白色恐怖、戒嚴，一邊又一直要往那方向走」。

無獨有偶，日前同樣因拍攝街景遭網友公審肉搜的女網友，也秀出報案證明，稱已對偷拍者及32名辱罵、詛咒她的網友提告，她表示其實屈辱感「可能在事發後幾天才慢慢浮現」，呼籲被莫名獵巫的人「若有感受到任何不適，請勇敢提告」。